Sanremo Giovani, annunciati i primi 5 finalisti: accedono direttamente alla finalissima

Sono stati annunciati i cinque finalisti ufficiali di Sanremo Giovani. Questa domenica è andata in onda la seconda puntata degli speciali di Italia Sì, dedicati alla composizione del cast della finalissima di Sanremo Giovani.

Sono partite le sfide e, durante la puntata del 23 novembre, Marco Liorni ha potuto annunciare i primi cinque finalisti.

Divisi in cinque coppie, i primi dieci semifinalisti sono stati dimezzati. Ecco chi sono i primi cinque finalisti di Sanremo Giovani:

Thomas

Fadi

Fasma

Leo Gassman

Marco Sentieri.

La prima sfida è stata tra Nova, che ha cantato “Resta” e Thomas che ha cantanto “Ne 80”. La seconda tra Raim che ha cantato Labirinto e Fadi che ha cantato Due noi. La terza sfida ha visto protagonisti Federica Abbate (I sogni prima di dormire) e Fasma con Sentirmi vivo. La quarta ha visto sfidarsi Leo Gassman (Va bene così) e Samuel PIetrasanta (E dove sarai tu) e infine la quinta sfida ha visto gareggiare Marco Sentieri (Billy Blu) e Ainè con Van Gogh.

Sanremo Giovani, come funziona la selezione dei finalisti

Come funziona Italia Sì? Ogni sabato su Rai 1 va in onda una puntata all’interno della quale si consuma una prima fase delle sfide. Dieci dei venti semifinalisti si contendono i posti per arrivare alla finalissima, che si terrà il 19 dicembre 2019.

Nella prima giornata, i dieci aspiranti finalisti vengono suddivisi in 5 coppie, ognuna composta da due cantanti: per ogni sfida, tra i due vincerà soltanto uno, per un totale di cinque finalisti.

Il voto proviene da una giuria demoscopica e dalla commissione musicale del Festival, formata dal direttore artistico Amedeus. Al suo fianco vediamo Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

La finalissima di Sanremo Giovani si terrà il 19 dicembre 2019.