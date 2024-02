Sanremo 2024, problemi con il televoto durante la finale: cosa sta succedendo

Si stanno registrando problemi con il televoto durante la serata finale del Festival di Sanremo 2024. Diversi dei cantanti in gara hanno denunciato il disservizio, come testimoniano anche molti utenti sui social. In particolare si ha difficoltà a mandare il voto tramite sms.

Anche Annalisa e Geolier si sono rivolti ai fan per informarli del disservizio: “Ragazzi, ci sono problemi con il sistema per il televoto. È intasato. Votate finché non ricevete l’sms di conferma della votazione” ha dichiarato la cantante di Sinceramente. “Purtroppo ci sono problemi con il televoto, mi state mandando tanti screenshot. Le linee sono bloccate”, ha detto il rapper su Instagram. “Continuate a votare finché non ricevete un messaggio di conferma, altrimenti il voto non è valido. Il sistema è intasato”, ha detto Irama ai suoi fan.

Anche Amadeus in diretta ha ammesso che c’è questo problema, dovuto all’alto traffico di voti che si sta registrando in questi momenti. Un vero e proprio record, che piano piano si sta cercando di smaltire: “Se trovate difficoltà state tranquilli perché abbiamo un record, stanno arrivando una quantità di voti mai verificati prima nella storia del Festival”.

Come si vota

È possibile votare il proprio artista preferito da telefono fisso digitando il numero 894.001 e seguendo le indicazioni dell’operatore oppure inviando un SMS al numero 475.475.1 con il codice dell’artista. Il costo massimo per ogni voto è di 0,50 euro e si hanno a disposizione un massimo di 5 voti. Per il televoto via SMS è necessario il messaggio di conferma del voto, altrimenti quest’ultimo non sarà valido. Bisogna inserire il codice abbinato all’artista preferito.