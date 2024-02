Sanremo 2024: Gigliola Cinquetti, chi è il marito Luciano Teodori, figli

Chi è il marito di Gigliola Cinquetti, la grande cantante ospite al Festival di Sanremo 2024 durante la finale di oggi, 10 febbraio? Si tratta di Luciano Teodori, un nome che probabilmente dice poco al grande pubblico. La nota cantante con il suo brano ‘Non ho l’età’ ha fatto la storia della musica italiana. Lui è nato il 5 settembre del 1950 a Tivoli, ed ha dunque 73 anni. I due si sono sposati sul finire degli anni ’70. Luciano è un giornalista, un reporter, ma ha sempre preferito stare sì al fianco della moglie, ma lontano dai riflettori. Si tratta di un uomo molto riservato.

Gigliola Cinquetti e Luciano Teodori si sono sposati quando lei aveva 29 anni, come si legge online. La cerimonia è stata ‘segreta’, come hanno raccontato loro nel corso di un’intervista: “Non ho fatto il ricevimento, neanche le fotografie”. Dopo il matrimonio la Cinquetti ha messo in pausa la sua carriera, poi è ritornata nel mondo dello spettacolo come giornalista e conduttrice televisiva. Dal loro amore sono nati due figli, Giovanni e Costantino, nati rispettivamente nel 1980 e nel 1984.

Il loro figlio Costantino si è laureato in Architettura a Mendrisio nel 2010 e ora lavora come architetto. Insieme al fratello Giovanni, nato nel 1980, ha partecipato alla seconda edizione di Pechino Express come ‘I Figli di’ e si sono classificati al quarto posto.