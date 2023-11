Sanremo 2024, Amadeus annuncia al Tg1 le co-conduttrici del Festival. Chi sono

Tempo di nuovi annunci sul Festival di Sanremo 2024. Amadeus questa sera è tornato nello studio del Tg1, durante l’edizione delle 20, per rivelare uno dei tasselli più attesi dagli appassionati del Festival, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024. Il conduttore e direttore artistico ha infatti svelato chi saranno le co-conduttrici che lo affiancheranno nel corso delle cinque serate della kermesse.

Innanzitutto Amadeus si è collegato con Fiorello, dal Foro Italico, dove ogni giorno conduce Viva Rai 2. Proprio nella location del glass sono state svelate le co-conduttrici, scortate a bordo di tre van. Marco Mengoni sarà il co-conduttore della prima serata, il 6 febbraio. Nella seconda serata condurrà al fianco di Amadeus la cantante Giorgia. Nella terza serata di Sanremo 2024, l’8 febbraio, l’attrice e comica Teresa Mannino. Venerdì, serata delle cover, ci sarà Lorella Cuccarini, che fa così il suo ritorno in Rai. A sorpresa, il conduttore al fianco di Amadeus nella finale del 10 febbraio sarà lo stesso Fiorello. Lo showman siciliano ha fatto finta di non saperne nulla e ha commentato ironicamente: “Vado sul Nove”.

Un paio di sere fa, sempre al Tg1, il presentatore aveva annunciato anche la presenza come ospite nel corso della serata di mercoledì del maestro Giovanni Allevi, che tornerà dunque ad esibirsi dal vivo a quasi due anni di distanza dall’ultima volta dopo la malattia che lo ha colpito. L’annuncio più atteso, quello dei Big in gara, avverrà domenica 3 dicembre sempre al Tg1, durante l’edizione delle 13.30. Amadeus ha detto che quest’anno Sanremo vuole essere una grande festa, e per questo non si chiuderà prima delle 2 di notte. Ci sarà da divertirsi.