Sanremo 2024, i cantanti esclusi dal Festival. Chi sono, scartati, nomi

Chi sono i cantanti esclusi dal Festival di Sanremo 2024? Sono ben 30 i cantanti in gara al Festival di Sanremo, giunto alla sua 74esima edizione e in programma dal 6 al 10 febbraio 2024. Ma per 30 che faranno parte del cast ci sono grandi nomi che non sono stati scelti dal conduttore e direttore artistico Amadeus. Un elenco ufficiale non c’è, ma possiamo fare dei nomi che in questi giorni hanno circolato tra i rumors.

C’è anche chi ha espresso pubblicamente il suo rammarico, raccontando di aver presentato un brano in gara che però non è stato scelto. Sulla scrivania di Amadeus sono arrivate “più di 400 canzoni” e gli esclusi sono illustri. Tra questi ci sono ad esempio Al Bano, che più volte si è detto deluso per la decisione di Amadeus, o Arisa, passando per Michele Bravi.

“I brani cominciano ad arrivare dall’estate, però in realtà il 70% arriva tra ottobre e novembre. E quindi poi lì di corsa ascolti tante cose, di giorno, di notte. Per me la macchina è un luogo ideale per ascoltare. I cantanti che poi fanno parte della lista definitiva non lo sanno: l’ok definitivo alla lista è arrivato alle due di notte del giorno prima dell’annuncio. Sono arrivati più di 400 brani, una cinquantina sono quelli che reputi forti, ti piacciono. Di questi 50, 35 sono quelli che vuoi portare, ma puoi sceglierne 27, che sono già tanti”, si è giustificato Amadeus. Ai 27 Big si aggiungono i tre vincitori di Sanremo Giovani.

“POV: sei un uomo forte e niente ti può scalfire”, ha scritto Michele Bravi in un video pubblicato sui social di sé stesso davanti alla diretta del TG1, quando ha scoperto di essere stato escluso dalla lista di Sanremo 2024. Per Arisa è il terzo “no”. E il rifiuto è subito diventato un mini-caso, non soltanto per il legame molto stretto con il Festival: ha partecipato ben sette volte vincendo in due occasioni, nel 2009 tra le “Nuove Proposte” con Sincerità e nel 2014 tra i big con Controvento. Nel 2012 arriva seconda (dietro Emma) con La notte, nel 2021 l’ultima apparizione con Potevi fare di più (decima nella classifica finale). “E invece me ne frega parecchio”, ha scritto la cantante in una storia Instagram.

“27 no! Cadi, ti sbucci un ginocchio, ti rialzi togliendo la polvere e riparti”, hanno commentato i Jalisse dopo l’ennesima esclusione. Niente da fare anche per Patty Pravo, il genovese Bresh (che però sarà su uno dei palchi collaterali) e i vincitori del 2018 Ermal Meta e Fabrizio Moro. Esclusi da Sanremo 2024 anche gli Zero Assoluto, Alexia, Malika Ayane, Marcella Bella e Povia.

“Amadeus era stato onesto e mi aveva detto che, dopo il grande exploit dell’anno scorso, con quel momento spettacolare in trio con Gianni Morandi e Massimo Ranieri, non gli sembrava intelligente che io tornassi quest’anno in gara. E alla fine gli ho dato ragione”, ha ammesso Al Bano. Per tutti gli esclusi non una bocciatura ma un arrivederci, o almeno un riprovarci, a Sanremo 2025.