Sanremo 2023, Selvaggia Lucarelli critica la presenza di Paola Egonu

Selvaggia Lucarelli non ha gradito la presenza di Paola Egonu al Festival di Sanremo 2023: la giornalista, infatti, si è scagliata non contro la pallavolista, che ha dichiarato di apprezzare come sportiva, ma contro la scelta di affidare la co-conduzione della kermesse musicale a una persona ovviamente non esperta e del settore che, a suo avviso, ha finito per mortificarla.

Il commento di Selvaggia Lucarelli sull’ultima puntata del Festival di Sanremo 2023, in onda su Rai 1 nella serata di giovedì 9 febbraio, è arrivato sul profilo Facebook della giornalista.

“Non ho commentato niente su Egonu – ha scritto Selvaggia Lucarelli – perché francamente queste scenette patetiche in cui donne vincenti nel loro settore, che fanno quindi da leader altri mestieri, vengono piazzate lì a fare due mestieri che non sono i loro, e cioè condurre e insegnarci la vita, mi cominciano a fare davvero orrore”.

“Vederle spaventate, impacciate, fuori ruolo, con due uomini che le trattano con la benevolenza compassionevole riservata ai bambini alla loro recita scolastica e ‘brava’, ‘che bel vestito’, ‘sei stata spigliata’ mi sembra una mortificazione a cui non mi va neppure di partecipare. Spero di rivederla vincente in campo, senza uomini che la trattino come il panda gigante che mastica il bambù oltre le grate”.