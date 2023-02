Tra due Big del Festival di Sanremo 2023 sarebbero volati gli stracci nel dietro le quinte, o meglio dei bicchieri d’acqua. La clamorosa indiscrezione, poi smentita, è diventata virale sui social nel corso della terza serata del Festival. A parlare per prima della furiosa lite è stata Deianira Marzano. L’influencer su Instagram ha raccontato che “dietro le quinte una concorrente ha lanciato un bicchiere d’acqua in faccia ad un altro big”. Ha svelato poi le iniziali dei protagonisti del battibecco: “A. e M.” sarebbero i protagonisti di quanto accaduto poco fa.

Le protagoniste del presunto litigio sarebbero due donne. Sui social corrono i nomi di Anna Oxa e Madame (ma anche di Ariete), ma la notizia alla fine si rivela priva di fondamento. “Madame e la Oxa non si sono mai viste. Lei rispetta molto l’artista, ma non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla. Nel Fantasanremo di Madame la Oxa è il suo capitano”, la nota dell’ufficio stampa di Madame. A seguire è arrivata la smentita anche dell’Ufficio stampa Rai. Anche sulla pagina Facebook di Anna Oxa è arrivata la conferma che si sia trattata di una bufala.

Ufficio stampa Rai precisa in sala stampa: “La presunta storia di Anna Oxa è INESISTENTE. È fake news”. #Sanremo2023 — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) February 9, 2023