Sanremo 2023: anticipazioni, ospiti e cantanti della quarta serata del Festival

Stasera, venerdì 10 febbraio 2023, alle ore 20,30 su Rai 1 va in scena la quarta serata del Festival di Sanremo 2023, il quarto affidato alla direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco dell’Ariston ben 28 artisti da lui scelti (compresi i vincitori di Sanremo Giovani). Per tutti sarà una gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale di sabato 11, con la proclamazione del vincitore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla quarta serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Anticipazioni, ospiti e cantanti

Stasera vedremo sul palco del teatro Ariston, oltre al conduttore Amadeus, il co-conduttore Gianni Morandi e la co-conduttrice Chiara Francini, tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo come Peppino Di Capri e il cast di Mare Fuori, ma soprattutto i tantissimi ospiti dei vari cantanti in gara.

Per quanto riguarda la gara si esibiranno tutti i 28 cantanti in gara con delle cover di canzini degli anni ’60 ’70, ’80, ’90 e 2000 e con a loro fianco dei partner invitati da loro. A votare saranno tutte le giure. Sul palco quindi:

Anna Oxa con iLjard Shaba : Un’emozione da poco di Anna Oxa.

con : Un’emozione da poco di Anna Oxa. Ariete e Sangiovanni : Centro di gravità permanente di Franco Battiato.

e : Centro di gravità permanente di Franco Battiato. Colla Zio e Ditonellapiaga , Salirò di Daniele Silvestri.

e , Salirò di Daniele Silvestri. Colapesce e Dimartino con Carla Bruni , Azzurro di Vito Pallavicini e Paolo Conte, portata al successo da Adriano Celentano.

e con , Azzurro di Vito Pallavicini e Paolo Conte, portata al successo da Adriano Celentano. Coma_Cose e Baustelle , Sarà perché ti amo de I Ricchi e Poveri.

e , Sarà perché ti amo de I Ricchi e Poveri. I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi : La forza della vita, Anima mia, medley dai rispettivi repertori.

e : La forza della vita, Anima mia, medley dai rispettivi repertori. Elodie e Big Mama : American woman.

e : American woman. Gianluca Grignani e Arisa : Destinzione Paradiso di Grignani.

e : Destinzione Paradiso di Grignani. gIANMARIA e Manuel Agnelli : Quello che non c’è degli Afterhours.

e : Quello che non c’è degli Afterhours. Giorgia e Elisa : Luce (tramonti a Nord Est) e Di sole e d’azzurro, brani con cui trionfarono ai primi due posti di Sanremo 2001.

e : Luce (tramonti a Nord Est) e Di sole e d’azzurro, brani con cui trionfarono ai primi due posti di Sanremo 2001. Lazza con Emma e Laura Marzadori : La fine di Nesli reinterpretata da Tiziano Ferro.

con e : La fine di Nesli reinterpretata da Tiziano Ferro. Leo Gassmann e Edoardo Bennato con Quartetto Flegreo : Medley di Bennato.

: Medley di Bennato. Levante e Renzo Rubino : Vivere di Vasco Rossi.

e : Vivere di Vasco Rossi. Madame e Izi : Via del Campo di Fabrizio De André.

e : Via del Campo di Fabrizio De André. Mara Sattei e Noemi : L’amour toujours di Gigi D’Agostino.

e : L’amour toujours di Gigi D’Agostino. Marco Mengoni con il Kingdom Choir : Let it be dei Beatles.

con il : Let it be dei Beatles. Modà e Le Vibrazioni : Vieni da me de Le Vibrazioni.

e : Vieni da me de Le Vibrazioni. Mr. Rain e Fasma : Qualcosa di grande di Cesare Cremonini.

e : Qualcosa di grande di Cesare Cremonini. Olly e Lorella Cuccarini : La notte vola di Lorella Cuccarini.

e : La notte vola di Lorella Cuccarini. Paola&Chiara con Merk&Kremont : un medley dei successi di Paola&Chiara.

con : un medley dei successi di Paola&Chiara. Rosa Chemical e Rose Villain : America di Gianna Nannini.

e : America di Gianna Nannini. Will con Michele Zarrillo : Cinque giorni di te e di me di Michele Zarrillo.

con : Cinque giorni di te e di me di Michele Zarrillo. Shari con Salmo : un medley di canzoni di Zucchero intitolato Hai scelto il diavolo in me.

con : un medley di canzoni di Zucchero intitolato Hai scelto il diavolo in me. Sethu e bnkr44 : Charlie fa surf dei Baustelle.

e : Charlie fa surf dei Baustelle. Tananai con Don Joe. Vorrei cantare come Biagio di Simone Cristicchi.

con Vorrei cantare come Biagio di Simone Cristicchi. Ultimo con Eros Ramazzotti : un medley di Eros Ramazzotti.

: un medley di Eros Ramazzotti. Lda e Alex Britti con il brano Oggi sono io dello stesso Britti

Streaming e tv

Dove vedere la quarta serata del Festival di Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.