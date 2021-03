Sanremo 2021: il testo di Splendido Splendente, la canzone cantata da La rappresentate di lista e Donatella Rettore

SPLENDIDO SPLENDENTE TESTO – Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021 La rappresentate di lista con Donatella Rettore canteranno (cover) la canzone “Splendido Splendente” di Donatella Rettore. Ma qual è il testo del brano? Eccolo:

Splendido splendente

L’ha scritto anche il giornale

Io ci credo ciecamente

Anestetico d’effetto

E avrai una faccia nuova

Grazie a un bisturi perfetto

Invitante, tagliente

Splendido splendente

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa ra

Splendido splendente

Costa poco e finalmente

Io sorrido eternamente

Amo un camice innocente

Si avvicina sorridente

È padrone e già si sente

Perdo i sensi lentamente

Come tra le braccia di un amante

Splendido splendente

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa pa ra

Pa ra pa

Pa ra pa

Sono splendida splendente

Io mi amo finalmente

Ho una pelle trasparente

Come un uovo di serpente

Come sono si vedrà

Uomo o donna senza età

Senza sesso crescerà

Per la vita una splendente vanità

Splendido splendente

Come sono affascinante

Faccio cerchi con la mente

Mi distinguo fra la gente

Tutto relativamente

Grazie a un bisturi tagliente

Invitante, splendente

Splendido splendente

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra ra pa pa pa ra

Pa ra pa

Pa ra pa

Sono splendida splendente

Io mi amo finalmente

Ho una pelle trasparente

Come un uovo di serpente

Come sono si vedrà

Uomo o donna senza età

Senza sesso crescerà

Per la vita una splendente vanità

Splendido splendente

Come sono affascinante

Faccio cerchi con la mente

Mi distinguo fra la gente

Tutto relativamente

Grazie a un bisturi tagliente

Invitante, splendente

Splendido splendente

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa ra

Regolamento terza serata

Abbiamo visto il testo di Splendido Splendente, la cover cantata da La rappresentate di lista con Donatella Rettore al Festival di Sanremo 2021, ma qual è il regolamento della serata? La terza serata del Festival, come detto, sarà dedicata alle cover. I 26 Campioni in gara eseguiranno una canzone a scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore. Gli artisti, che potranno esibirsi da soli oppure accompagnati da ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’orchestra del Festival. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute durante la serata delle cover quelle ottenute nelle serate precedenti.

