Il countdown verso il Festival di Sanremo 2021 è ufficialmente partito. Ieri, 17 dicembre, durante la finale di Sanremo Giovani, sono stati annunciati i 26 Big che calcheranno il palco dell’Ariston dal 2 al 6 marzo 2021. Tra questi, confermando le indiscrezioni circolate nelle ore precedenti, ci saranno anche Fedez e Francesca Michielin.

Una coppia collaudata, che negli anno scorsi ha realizzato diversi successi come L’amore esiste e Magnifico. Grande entusiasmo da parte dei tanti fan del marito di Chiara Ferragni, al suo esordio assoluto a Sanremo. Per Francesca Michielin invece si tratta della seconda volta (nel 2016 con Nessun grado di separazione e la partecipazione a Eurovision Song Contest visto che gli Stadio, vincitori di quell’edizione, rinunciarono). Fedez e Francesca Michielin gareggeranno a Sanremo 2021 con il brano Chiamami per nome. Oggettivamente un gran colpo da parte del direttore artistico Amadeus che ha messo insieme un cast contemporaneo e di livello.

Ovviamente Chiara Ferragni ha seguito in diretta l’annuncio tanto atteso della presenza di Fedez a Sanremo. In una serie di Stories su Instagram, l’imprenditrice digitale è apparsa visibilmente emozionata, e ha ironizzato dicendo: “Speriamo che non sbaglia la frase”. Poi ha aggiunto: “Siete stupendi”. In un altro video, anche il primogenito dei Ferragnez, Leone, ha fatto il suo “in bocca al lupo” al papà, aggiungendo di “amarlo tanto”.

Fedez su Instagram ha poi commentato la notizia della sua prima volta sul palco dell’Ariston: “In quest’epoca che ci ha derubati della musica dal vivo – ha scritto Fedez su Instagram – Sanremo rappresenta non solo il palco più importante di Italia, ma anche l’unico. Grazie Francesca e grazie Sanremo, mi state restituendo la magia della musica dal vivo”. Francesca Michielin invece ha scritto: “Torno all’Ariston, un palco che mi ha regalato delle emozioni indimenticabili. Tutto questo potevo farlo solo con un amico come Fedez (te lo dico già, prima di scendere quelle scale, ti stringerò fortissimo la mano ogni volta e sarà ancora una figata). Sanremo noi ci siamo!”. Ecco l’elenco dei 26 Big in gara:

Francesco Renga – Quando trovo te

Come_Cose – Fiamme negli occhi

Gaia – Cuore amaro

Irama – La genesi del tuo colore

Fulminacci – Santa Marinella

Madame – Voce

Willie Peyote – Mai dire mai: la locura

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Fasma – Parlami

Arisa – Potevi fare di più

Gio Evan – Arnica

Maneskin – Zitti e buoni

Malika Ayane – Ti piace così

Aiello – Ora

Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band – Il farmacista

Ghemon – Momento perfetto

La Rappresentante di lista – Amare

Noemi – Glicine

Random – Torno a te

Colapesce Dimartino – Musica Leggerissima

Annalisa – Dieci

Bugo – E invece sì

Lo Stato Sociale – Combat Pop

Extraliscio con Davide Toffolo – Bianca Luce nera

Fedez con Francesca Michielin – Chiamami per nome

