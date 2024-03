Saint Judy: trama, storia vera, cast e streaming del film su Rai 3

Saint Judy è il film in onda questa sera, 8 marzo 2024, alle ore 21.20 su Rai 3. Si tratta di una pellicola del 2019 diretta da Sean Hanish, che racconta la vera storia di Judy Wood (Michelle Monaghan). Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama: storia vera

L’avvocatessa americana Judy Wood è riuscita grazie alla sua determinazione a far cambiare una legge fondamentale sul diritto di asilo negli Stati Uniti, riuscendo a far inserire le donne immigrate nella categoria protetta: un procedimento che portò alla salvezza di migliaia di donne provenienti da ogni parte del pianeta. Il caso chiave fu quello che riguardava Asefa Ashwari, di origini afgane, punita nel Paese natio per aver insegnato la scrittura alle bambina. Fuggita in America, Asefa ha ottenuto proprio il supporto di Judy nella causa legale per il riconoscimento della sua richiesta.

Saint Judy: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Saint Judy? Protagonisti sono Michelle Monaghan, Leem Lubany, Common, Alfred Molina, Alfre Woodard, Ben Schnetzer, Gabriel Bateman, Waleed Zuaiter, Mykelti Williamson, Peter Krause, Aimee Garcia.

Streaming e tv

Dove vedere Saint Judy n diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 3 dalle ore 21.20 di oggi, 8 marzo 2024. Anche in streaming e on demand su Rai Play.