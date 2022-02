Chi è Sabrina Ferilli: carriera, marito e curiosità sulla conduttrice del Festival di Sanremo 2022

Stasera, 5 febbraio 2022, per la serata finale del Festival di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus ci sarà Sabrina Ferilli. La nota attrice italiana non ha bisogno di particolari presentazioni. Nata a Roma il 28 giugno del 1964 nel corso della sua carriera si è divisa tra cinema, teatro e televisione e ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui sei Nastri d’argento, un Globo d’oro, sei Ciak d’oro e quattro candidature al David di Donatello. Nel 2013 è stata una degli interpreti principali del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino, vincitore del Premio Oscar al miglior film in lingua straniera.

Biografia e carriera

Nata a Roma il 28 giugno 1964 da Giuliano, dirigente del Partito Comunista Italiano, e da Ida Fatigati, casalinga originaria di San Felice a Cancello (CE), Sabrina è cresciuta a Fiano Romano, in provincia di Roma. Ha frequentato il liceo classico Orazio a Roma. Dopo aver tentato senza successo di entrare al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, iniziò la carriera di attrice cinematografica in parti secondarie, come in Caramelle da uno sconosciuto di Franco Ferrini, e piccoli ruoli in film di secondo piano alla fine degli anni ottanta. Nel 1990 Alessandro D’Alatri la volle nel film Americano rosso con il quale l’attrice iniziò a farsi notare in un piccolo ruolo. Nel 1993 recitò nella commedia Anche i commercialisti hanno un’anima (al fianco di Enrico Montesano e Renato Pozzetto), ne Il giudice ragazzino (insieme a Giulio Scarpati) e soprattutto in Diario di un vizio di Marco Ferreri, mentre l’anno successivo raggiunse la notorietà con La bella vita di Paolo Virzì, con cui ottenne il Nastro d’argento alla miglior attrice protagonista. Durante gli anni successivi prende parte al film Vite strozzate di Ricky Tognazzi e continua a comparire in buone commedie. Sabrina Ferilli ha lavorato anche in teatro (con alcune riedizioni di commedie di Garinei e Giovannini, tra cui il Rugantino) e in televisione partecipando a numerose fiction e facendo da giudice in alcuni programmi di Maria De Filippi di cui è grande amica. Nel 2000 ha posato per il calendario sexy del mensile Max, che ha realizzato oltre 1 milione di copie vendute. Il 24 giugno 2001, per festeggiare lo scudetto vinto dalla sua squadra del cuore, la Roma, ha eseguito uno spogliarello al Circo Massimo davanti a centinaia di migliaia di tifosi. Il suo rapporto con il Festival di Sanremo non è recente. Nel 1996 ha infatti condotto il Festival insieme a Pippo Baudo e Valeria Mazza. Ora la seconda avventura nel 2022 con Amadeus.

Vita privata

Sabrina Ferilli è sposata? La risposta è sì. È stata sposata con l’avvocato Andrea Perone dal 2003 al 2005; dal 2011 è invece sposata con il manager Flavio Cattaneo.