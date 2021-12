Sabato, domenica e lunedì streaming e diretta tv: dove vedere lo spettacolo

Stasera, martedì 14 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Sabato, domenica e lunedì, film per la tv tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo e diretto da Edoardo De Angelis. Tra i protagonisti Sergio Castellitto. Dopo il grande successo dello scorso anno con “Natale in Casa Cupiello”, Edoardo De Angelis torna con altri due capolavori tratti dalle commedie teatrali di Eduardo De Filippo. Su Rai 1, durante le feste, oltre all’evento di stasera, arriverà in prima visione “Non ti pago”. Dove vedere Sabato, domenica e lunedì in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film andrà in onda stasera – martedì 14 dicembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Sabato, domenica e lunedì streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Trama

Come ogni sabato, Rosa Priore prepara il ragù per la domenica mentre suo marito Peppino si aggira nervoso per la cucina polemizzando su ogni minima cosa. Quando arriva la domenica l’intera famiglia Priore si riunisce attorno al tavolo e la signora indossa un bel foulard azzurro donatole dal vicino di casa, il premuroso ragioniere Ianniello, che non si risparmia in complimenti per donna Rosa e per il cibo. All’ennesimo apprezzamento, Peppino esplode e li accusa senza mezzi termini di avere una tresca. La domenica è rovinata, ma il lunedì la famiglia riuscirà a ricomporsi?