Ruby: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 16 novembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Ruby, film televisivo del 2021, diretto da Gail Harvey e tratto dal romanzo Ruby di V.C. Andrews. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ruby Landry, nata nel bayou della Louisiana e cresciuta dall’amorevole nonna Catherine, è continuamente perseguitata da pensieri circa il suo misterioso padre e la morte di sua madre. La vita di Ruby subisce un duro colpo quando i genitori del suo ragazzo, Paul Tate, gli proibiscono di continuare a vederla. A questa sofferenza si aggiungerà l’immenso dolore per l’improvvisa morte della nonna. Costretta a fuggire a New Orleans, Ruby si mette alla ricerca di suo padre, che scoprirà essere uno degli uomini più ricchi della città. Unica cosa che sembra dare forza alla ragazza per andare avanti sono i ricordi di Paul e del loro amore proibito.

Ruby: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ruby, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Raechelle Banno: Ruby Landry

Karina Banno: Gisselle Dumas

Gil Bellows: Pierre Dumas

Naomi Judd: Catherine Landry

Lauralee Bell: Daphne Dumas

Sam Duke: Paul Tate

Ty Wood: Beau Andreas

Serge Houde: Jack

Duncan Ollerenshaw: Buster

Deborah Cox: Mrs. Thibodeau

Crystal Fox: Mama Dede

Carolyn Yonge: Claudine Simkins

Liza Huget: Nina

Mason Temple: Martin

Paula Giroday: Annie

Giordana Venturi: Gabrielle

Marc-Anthony Massiah: Dominique

Veena Sood: Dr. Cheryl

Bob Frazer: Jean Dumas

Eric Vincent: Lyle

Pixie Ketchen: Ragazza carina

Joyanna Tonge: Madre

Streaming e tv

Dove vedere Ruby in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 16 novembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.