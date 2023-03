Chi è Rossana Luttazzi, la moglie di Lelio ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Rossana Luttazzi, la moglie di Lelio ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata in onda il 2 marzo 2023? Rossana Luttazzi, il cui cognome da nubile è Moretti, è nata nel 1951 ed è stata la moglie dello showman Lelio Luttazzi. Rossana ha conosciuto Lelio Luttazzi nel 1976. La coppia ha avuto una figlia, di nome Donatella.

“Io lavoravo a Il Giornale, ci siamo conosciuti a casa di un’amica giornalista, io ero molto più giovane di lui ma abbiamo deciso che saremmo stati insieme e lo siamo stati per 36 anni, ci siamo sposati ed è stata una favola – ha raccontato Rosanna durante un’intervista nel programma “S’è fatta notte” su Rai 1 -. Il nostro amore nacque un po’ per caso a questa cena da una mia collega, molto semplicemente devo dire”.

Rossana Luttazzi, infaticabile custode della memoria del marito Lelio, di recente non ha nascosto l’emozione e la soddisfazione per il documentario Souvenir d’Italie di Giorgio Verdelli, presentato nel 2022 alla Festa di Roma, coprodotto da Rai Documentari con MAD Entertainment (e la collaborazione delle Teche Rai) che andrà in onda venerdì 3 marzo su Rai 3.

Proprio quella Rai che ad un certo punto della carriera non esitò ad ostracizzarlo per “l’orrore giudiziario“, come lo chiama il giudice Santino Mirabella, nel quale fu coinvolto nel 1970, arrestato con Walter Chiari con l’accusa di uso e spaccio di stupefacenti e dopo 27 giorni di carcere a Regina Coeli rilasciato e prosciolto completamente.

“Fu una stramaledetta vicenda – ha detto in un’intervista all’ANSA Rosanna Luttazzi – e un’ingiustizia che lo segnò per sempre e forse con questo film riusciamo a capirla e chiarirla per sempre, è una vita che Lelio prima e io ora facciamo causa, basta che arrestino qualcuno di noto per stupefacenti e c’è sempre chi cita Luttazzi, ma è totalmente sbagliato”.

Oggi Rossana Luttazzi è presidente della Fondazione Lelio Luttazzi e organizzatrice del Premio Lelio Luttazzi, che ricorda il grandissimo artista e promotore della nuova musica nel nostro Paese. E’ anche Presidente Onoraria della Rete dei Festival, associazione che contribuisce a tutelare e favorire lo sviluppo dei Festival per Musica emergente in Italia.