Rocky IV: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, sabato 14 ottobre 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Rocky IV è un film del 1985 scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone. È il terzo sequel del fortunato Rocky del 1976 e, come i precedenti episodi, è appunto sceneggiato, diretto e interpretato da Stallone e prodotto da Robert Chartoff e Irwin Winkler. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’Unione Sovietica lancia la sfida al pugilato statunitense presentando l’imponente e glaciale Ivan Drago, detentore della medaglia d’oro olimpica. L’intenzione dei suoi manager è quella di organizzare un incontro con Rocky Balboa, il campione mondiale dei pesi massimi in carica, ma è l’ex detentore del titolo e suo amico Apollo Creed a raccogliere la sfida, desideroso di tornare a combattere dopo un ritiro di cinque anni. Intuendo la pericolosità dell’avversario, Rocky cerca di convincere Apollo a lasciar perdere ma quando l’amico si dimostra irremovibile accetta suo malgrado di assisterlo all’angolo. L’incontro viene organizzato in grande stile e presentato come un’esibizione amichevole: dopo un primo minuto in cui Apollo sembra avere la brillantezza dei tempi migliori, tuttavia, il sovietico dimostra di avere tutt’altre intenzioni e grazie alla sua impressionante potenza mette l’ex campione in grave difficoltà. Al suono della campana Rocky comunica all’amico, vistosamente ferito, che vorrebbe gettare la spugna; Apollo si fa promettere che nonostante tutto non lo farà ma tragicamente, pochi minuti dopo, cade sotto i devastanti colpi dell’avversario morendo tra le braccia di Rocky. Finito nella bufera per non aver gettato la spugna e intenzionato a vendicare l’amico, Rocky accetta di combattere con Drago ma a causa delle tensioni fra i due paesi la federazione pugilistica gli fa sapere che non riconoscerà l’incontro e che quindi lo stesso non assegnerà il titolo; l’incontro viene fissato dal capo delle autorità sovietiche Nicoli Koloff a Mosca nel giorno di Natale e senza nessun premio in denaro per il vincitore. Rocky parte quindi assieme al suo allenatore Tony Evers e al cognato Paulie lasciando a casa il figlio Robert e la moglie Adriana, in disaccordo sulla sua scelta per timore di perderlo. Giunto al suo alloggio Rocky inizia ad allenarsi sotto la stretta sorveglianza delle guardie del corpo che gli sono state assegnate utilizzando metodi rudimentali mentre Drago ha a disposizione macchinari all’avanguardia e farmaci; poco dopo giunge in Russia anche Adriana, decisa a rimanere accanto al marito in quella che sembra un’impresa disperata. L’incontro si svolge alla presenza di tutta l’Intelligencija sovietica e Drago attacca ferocemente iniziando subito a mettere Rocky in difficoltà: lo “Stallone italiano” mostra tuttavia la sua proverbiale resistenza e al secondo round reagisce e riesce a ferirlo ad un sopracciglio; il sovietico inizia quindi a perdere fiducia, anche perché ogni volta che lo atterra Rocky si rialza. Il combattimento si protrae fino alla quindicesima ripresa fra il crescente imbarazzo delle autorità e il pubblico, che nel frattempo comincia ad acclamare a gran voce il pugile statunitense e che alla fine riesce a battere l’avversario. Appena concluso l’incontro Rocky prende la parola e pronuncia un discorso in cui si auspica una riconciliazione tra i due popoli venendo alla fine applaudito anche dal premier russo e portato in trionfo dai tifosi e dai suoi cari mentre porta sulle spalle la bandiera a stelle e strisce.

Rocky IV: il cast

Abbiamo visto la trama di Rocky IV, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sylvester Stallone: Rocky Balboa

Dolph Lundgren: Ivan Drago

Carl Weathers: Apollo Creed

Talia Shire: Adriana Pennino

Burt Young: Paulie Pennino

Tony Burton: Tony “Duke” Evers

Brigitte Nielsen: Ludmilla Vobet Drago

Michael Pataki: Nicoli Koloff

Streaming e tv

Dove vedere Rocky IV in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, 14 ottobre 2023, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.