Roberto Vecchioni, la vita privata e i figli. Figlio morto, malattia, nipoti, moglie, figlia

Roberto Vecchioni è uno dei più grandi cantautori italiani. Ospite nella serata dei duetti dell’ultimo Sanremo con Alfa, è oggi a Domenica In. Ma qual è la sua vita privata? I figli e la moglie? Vecchioni ha avuto quattro figli, uno però purtroppo è morto prematuramente. Arrigo era il terzo dei quattro figli del cantautore, il secondo avuto dall’attuale moglie Daria Colombo.

Ha scritto la raccolta di componimenti poetici in rima baciata “Il paradiso dei Geni”, che ripercorre le vicende di personaggi passati alla storia per la loro genialità. Era autore dell’opera teatrale “Il paese di Notte dì”, commedia dell’assurdo in 3 atti ambientata tra sogno e realtà. Insieme all’illustratore e fumettista Alessandro Ambrosoni, aveva realizzato la raccolta di strisce fumettistiche ambientate in Africa, intitolata “Beach Boys”. Insieme al padre partecipò nel 2014 a Firenze al Festival delle Generazioni, appuntamento che metteva a confronto giovani e anziani attraverso musica, conferenze e letture.

“Se mi sono dato delle colpe per il suo essere bipolare? Meno, negli ultimi anni gli sono stato più vicino – ha raccontato l’artista a Vanity Fair -. Ma quando è morto devo dire che il destino e la sua volontà coincidevano, non c’era altro modo. Il mondo non si è accorto della sua bellezza, lui non doveva accorgersi della bellezza del mondo perché per lui era brutto, e quindi quella è una scelta che va rispettata”.

L’artista ha avuto due mogli. L’attuale si chiama Daria Colombo. Si è sposato per la prima volta nel 1973, con la psicoterapeuta Irene Bozzi. Dall’unione nel 1975 è nata la figlia Francesca, ma nel giro di pochi anni qualcosa nel rapporto si è incrinato. Dopo tanti anni Vecchioni ha fatto sapere di essere stato tradito dalla prima moglie. Tutto è accaduto mentre si trovava sulle colline di Firenze. “Ero sulle colline intorno a Scandicci con la mia prima moglie, quando ho scoperto il suo tradimento”, ha raccontato il cantante. Proprio il grande dolore del tradimento e la successiva separazione portarono al cantante l’ispirazione per la canzone “Due giornate fiorentine”, uscita ben 46 anni fa.

Dopo la scoperta del tradimento è finito il matrimonio con Irene Bozzi. “La mia ex moglie mi lasciò da solo per raggiungere il suo amante in albergo. Lo intuii, glielo chiesi. Mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo, pensai che era stato tutto finto. Con il tempo ho capito che l’amore non finisce mai. È soltanto incarnato da un altro volto”. In seguito alla scoperta del tradimento la coppia si è separata, ma l’affetto – nel tempo – è rimasto.

Nel 1981, qualche tempo dopo il divorzio, Roberto Vecchioni ha incontrato la donna che sarebbe diventata la sua seconda moglie, Daria Colombo, con cui sta ancora oggi. Classe 1955, Daria Colombo è nata a Verona il 13 aprile. Di professione fa la giornalista, anche se all’inizio della sua carriera lavorativa ha iniziato nel mondo teatrale e cinematografico.