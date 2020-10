Il Collegio 5: chi è Roberta Sette, la professoressa di educazione sessuale

Roberta Sette è una delle professoresse de Il Collegio 5, il reality di Rai 2 che torna in prima serata a partire da martedì 27 ottobre 2020. Quest’anno gli alunni saranno catapultati nel 1992. Al loro fianco dei professori e dei sorveglianti. La psicologa Roberta Sette è una delle novità di questa edizione, e insegnerà ai ragazzi educazione sessuale.

Sul suo sito si legge: “Mi sono laureata in Psicologia all’Università “Sapienza” di Roma e sono inscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio, n°20389. Ho conseguito la specializzazione in Psicologia clinica di comunità e Psicoterapia umanistica integrata. Per quattro anni ho collaborato con il Consultorio Giovani di Genzano di Roma sul progetto E.A.S., educazione affettiva e sessuale, all’interno delle scuole. Nella struttura ho svolto colloqui psicologici, per percorsi di crescita personale e sostegno psicologico, per gli utenti.

Nel 2018 ho collaborato con il Comune di Lanuvio sul progetto Ti Bullo Fuori, patrocinato dalla Regione Lazio, per le scuole primarie del territorio sul tema del Bullismo. L’edizione del progetto sul bullismo del 2019 ha preso il nome di Ti Bullo Fuori…Sportivamente in quanto ha coinvolto, oltre che le insegnanti, anche gli istruttori delle attività sportive.

Svolgo attività clinica privata nel mio studio a Campoleone di Lanuvio su appuntamento. La passione per questo lavoro mi porta ad approfondire le aree di mio interesse e cercare di offrire sempre un servizio di qualità, quindi ho intrapreso un percorso formativo come Terapeuta EFT basato sulla scienza delle relazioni e sulla teoria dell’attaccamento, qui un approfondimento”. C’è molta curiosità per scoprire come i ragazzi approcceranno all’educazione sessuale, un tema del quale si è iniziato a parlare a scuola proprio negli anni Novanta.

Professori

Nel cast de Il Collegio 5 incontreremo i volti dei professori che già conoscevamo, ma anche delle novità. Ecco i professori de Il Collegio 5: l’insegnante di italiano sarà nuovamente l’amatissimo Andrea Maggi. Oltre a lui tornano: Maria Rosa Petolicchio (matematica e scienze), Luca Raina (storia e geografia), Valentina Gottlieb (educazione motoria), David Wayne Callahan (inglese), Alessandro Carnevale (arte), Carmelo Trainito (breakdance) e Carlo Santagostino (informatica). I nuovi professori sono Patrizio Cigliano (recitazione), Marco Chingari (canto) e Roberta Sette (educazione sessuale). Da metà anno Roberta Barbiero prende il posto di Luca Raina.

Come sorveglianti ritroviamo Lucia Gravante, presente in tutte le edizioni del programma, mentre Piero Maggiò è sostituito dalla new entry Massimo Sabet. Un’altra novità è quella del bidello. Il nuovo personaggio è interpretato dall’attore Enzo Marcelli. A lui tocca il compito di distribuire il materiale scolastico e le merende.

