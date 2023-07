Ritorno al futuro – Parte 3: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Ritorno al futuro – Parte 3 è il film in onda questa sera, sabato 29 luglio 2023, alle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film del 1990 diretto da Robert Zemeckis, terzo e ultimo episodio della trilogia omonima. Inizialmente le trame di Ritorno al futuro – Parte III e del capitolo precedente Ritorno al futuro – Parte II dovevano essere contenute in un solo film, che avrebbe dovuto intitolarsi Paradox. Vediamo insieme la trama e il cast del film Ritorno al futuro – Parte 3.

Trama

Trovandosi nuovamente bloccato nel 1955, Marty McFly (Michael J. Fox) viene a sapere che il suo migliore amico, l’esuberante scienziato Emmett “Doc” Brown (Christopher Lloyd) è stato trasportato nel 1885, a causa di un fulmine che ha colpito la DeLorean, l’automobile che Doc utilizza come macchina del tempo.

Marty è costretto a chiedere nuovamente aiuto al “giovane” Doc, quello che vive nel 1955, per riparare la macchina del tempo sapientemente nascosta dal “vecchio” Doc. Nel frattempo, scopre che il Doc intrappolato nell’Ottocento verrà ucciso poco tempo dopo il suo arrivo nel 1885 dal feroce pistolero Buford “Cane Pazzo” Tannen, bisnonno di Biff Tannen (entrambi interpretati da Thomas F. Wilson), l’antagonista di Marty nei primi due capitoli della trilogia. Così, Marty raggiunge Doc nel 1885 per salvarlo. Tuttavia, i due non possono ancora tornare indietro nel tempo, a causa del fatto che la DeLorean non ha benzina sufficiente, e che la stessa non è ancora stata inventata al tempo in cui si trovano. I due devono escogitare un nuovo sistema per tornare nel 1985.

Nel mettere a punto il piano, arrivano a salvare dalla caduta di un burrone un carro guidato dalla maestra Clara Clayton (Mary Steenburgen). Doc s’innamora a prima vista di lei, e inizialmente rinuncia a tornare nel futuro. Quando Marty riesce a convincere nuovamente Doc a partire, dovendo dare spiegazioni a Clara, Doc prova a raccontarle la verità sui viaggi nel tempo, ma non viene creduto e ottiene solo un rifiuto. I due protagonisti si trovano così ad un’impasse: da una parte la minaccia Buford, intento ad uccidere prima Doc ed in seguito Marty, dall’altra l’amore tra Doc e Clara, ostacolato dalla loro “differenza di età”.

Ritorno al futuro – Parte 3: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Ritorno al futuro 3? Protagonisti sono Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson, Lea Thompson, Elisabeth Shue, Harry Carey Jr., J.J. Cohen, Flea, Dub Taylor, James Tolkan, Sean Gregory Sullivan, Mike Watson, Jeffrey Weissman, Christopher Wynne, Ricky Dean Logan, Bill McKinney, Marvin J. McIntyre, Marc McClure, Leslie A. Prickett, Wendie Jo Sperber, Donovan Scott, Todd Cameron Brown, Pat Buttram, Jo B. Cummings, Matt Clark, Richard Dysart, Dannel Evans, Dean Cundey, Burton Gilliam, Hugh Gillin, Kaleb Henley, Kevin Holloway. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Michael J. Fox: Marty McFly; Seamus McFly

Christopher Lloyd: Emmett L. “Doc” Brown

Mary Steenburgen: Clara Clayton

Lea Thompson: Maggie McFly; Lorraine Baines McFly

Thomas F. Wilson: Buford “Cane pazzo” Tannen; Biff Tannen

Elisabeth Shue: Jennifer Parker

James Tolkan: sceriffo James Strickland

Donovan Scott: vicesceriffo

Flea: Douglas J. Needles

Jeffrey Weissman: George McFly

Matt Clark: Chester

Marc McClure: Dave McFly

Wendie Jo Sperber: Linda McFly

Hugh Gillin: sindaco Hubert

Christopher Wynne: membro della banda di Tannen

Sean Gregory Sullivan: membro della banda di Tannen

Bill McKinney: macchinista del treno

Marvin J. McIntyre: becchino

Burton Gilliam: uomo che regala la Colt a Marty

Richard Dysart: commerciante

Dub Taylor: vecchio nel saloon #1

Harry Carey Jr.: vecchio nel saloon #2

Pat Buttram: vecchio nel saloon #3

Kaleb Henley: figlio dello sceriffo Strickland

Glenn Fox: bambino a cui Marty regala la Colt

