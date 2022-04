Rita Levi Montalcini: il cast del film sulla scienziata italiana. Attori e personaggi

Questa sera, domenica 24 aprile 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Rita Levi Montalcini, film di Alberto Negrin con Elena Sofia Ricci nei panni della grande scienziata italiana. Ma qual è il cast completo del film, in replica questa sera su Rai 1? Nei panni della protagonista c’è Elena Sofia Ricci. Al suo fianco, Luca Angeletti, nel ruolo di Franco, il collaboratore storico della Levi-Montalcini, Ernesto d’Argenio in quello di Lamberti, Franco Castellano nei panni del Professor Levi, Maurizio Donadoni in quelli del Professor Poli-Richeter e la giovane Elisa Carletti nelle vesti di Elena, una violinista di soli 12 anni che rischia di perdere la vista e che nella narrazione filmica diventa la fiamma che riaccende nella scienziata, ormai alla fine della sua carriera, la voglia di tornare a cimentarsi con il lavoro in laboratorio. Poi ancora: Carolina Sala, Francesco Procopio, Katia Greco, Dora Romano, Morena Gentile, Andrea Lolli, Matteo Olivetti e Iris Dondi. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Elena Sofia Ricci: Rita Levi-Montalcini

Luca Angeletti: Franco

Ernesto D’Argenio: dottor Lamberti

Carolina Sala: Rita Levi-Montalcini (ragazza)

Francesco Procopio: Francesco Capriotti

Katia Greco: madre di Elena

Elisa Carletti: Elena Capriotti

Dora Romano: Caterina

Morena Gentile: moglie di Franco

Andrea Lolli: professor Crocicchi

Matteo Olivetti: Guido

Maurizio Donadoni: professor Poli-Richter

Franco Castellano: professor Levi

Riccardo Lombardo: professor Canò

Carlo Ragone: dottore

Giancarlo Ratti: Adamo, padre di Rita

Federico Saliola: Corriere macchina del caffè

Iris Dondi: Rita Levi-Montalcini (bambina)

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il cast di Rita Levi Montalcini, ma dove vedere il film in diretta tv, replica e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 24 aprile 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.