Risultati elezioni europee streaming e diretta tv: dove vedere l’esito del voto

Dove vedere i risultati delle elezioni europee 2024? Come in ogni tornata elettorale vengono trasmessi diversi speciali in diverse trasmissioni tv per seguire live l’esito dello spoglio. Un’elezione molto importante che viene seguita da Rai, Mediaset, La7 e Sky in tempo reale. Nella tornata dell’8 e 9 giugno, oltre che per le europee, si vota anche per le regionali in Piemonte e per le amministrative in molti comuni. Ricordiamo che le urne chiudono il 9 giugno alle ore 23 e subito dopo inizia lo spoglio delle europee. Vediamo insieme dove seguire in diretta tv e in streaming gli speciali elettorali.

In tv

Rai 1 seguirà per gran parte della tarda serata in diretta l’esito delle elezioni europee 2024 con exit pool, proiezioni e dati reali a partire dalle 22.50 di domenica 9 giugno 2023 con uno speciale in diretta di Porta a porta condotto da Bruno Vespa. In studio tanti ospiti, politici e analisti, oltre ai collegamenti dalle sedi dei partiti, dalle capitali europee con i corrispondenti Rai e con i direttori dei principali giornali. Si parlerà anche dei risultati delle amministrative. Mediaset coprirà l’esito delle elezioni europee 2024 con uno speciale su Rete 4 di Quarta Repubblica in prima serata, dalle 21.25, con Nicola Porro e tanti ospiti. Immancabile su La7 la maratona Mentana con il direttore del Tg La7 e tanti ospiti in studio e in collegamento, per analisi e commenti. La maratona sarà lunghissima: si comincia il 9 giugno alle 22.30 e andrà avanti fino alle 20.00 di lunedì 10 giugno. Su Rai 2 speciale elezioni a partire da mezzanotte a cura del Tg2. Su Rai 3 lo speciale Europee inizierà alle 22.50. Seguiranno in tempo reale l’esito delle elezioni anche tutti i canali all news, come Sky Tg24, Rai News 24 e TgCom24.

Risultati elezioni europee streaming live

Se non siete a casa e non volete perdervi un secondo dello spoglio delle Europee 2024 basterà collegarvi in modalità streaming sulle piattaforme che trasmettono i canali suddetti, come Rai Play, Mediaset Infinity, Sky Go e il sito di La7.