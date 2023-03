Rex – Un cucciolo a palazzo: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film

Stasera, sabato 11 marzo 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Rex – Un cucciolo a palazzo (The Queen’s Corgi), film d’animazione belga del 2019, diretto da Ben Stassen e Vincent Kesteloot, e scritto da John R. Smith e Rob Sprackling, basato sulla vita dei corgi della regina Elisabetta II, in particolare Rex, che cerca di ritrovare la strada di casa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Rex, un amato welsh corgi pembroke della famiglia reale britannica nonché il cane preferito della regina Elisabetta II, fugge da Buckingham Palace e si imbatte in un club di combattimento di cani di varie razze e viene rinchiuso in un canile. Quindi, intraprende un lungo viaggio per tornare di nuovo a casa.

Rex – Un cucciolo a palazzo: personaggi e doppiatori del film

Abbiamo visto la trama di Rex – Un cucciolo a palazzo, ma quali sono i doppiatori e personaggi del film d’animazione? Di seguito l’elenco completo:

Riccardo Rossi: Rex

Oreste Baldini: Jack

Luigi Ferraro: Charlie

Barbara De Bortoli: Wanda

Lorenza Biella: Elisabetta II del Regno Unito

Fabrizio Pucci: Nelson

Oliviero Dinelli: Filippo di Edimburgo

Roberto Draghetti: Chihuahua

Alessandro Messina: Capo

Carlo Valli: Bernardo

Pierluigi Astore: Tyson

Streaming e tv

Dove vedere Rex – Un cucciolo a palazzo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 9 marzo 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.