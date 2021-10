Revolt: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Revolt è il film in onda questa sera, martedì 26 ottobre 2021, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15. Si tratta di una pellicola d’azione del 2017 diretta da Joe Miale, con protagonisti Lee Pace e Bérénice Marlohe. Ma dove vedere Revolt in diretta tv e in streaming? Qual è la trama, il cast e il trailer del film di fantascienza? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film vede protagonisti un soldato americano e una dottoressa francese tentare di sopravvivere a un’invasione aliena che mira a rendere schiavo l’intero genere umano. Nel bel mezzo di una non chiara missione militare in Kenya, un soldato americano (Lee Pace), viene ferito gravemente da quello che sembra essere un robot dotato di armi a lui sconosciute. Quando si risveglia in una cella, non ricorda più nulla di sé o del suo passato, ma un’altra superstite – un medico militare francese di nome Nadia (Bérénice Marlohe) – lo informa subito di quanto sta accadendo: l’umanità è sotto attacco da parte di una forma di vita aliena tecnologicamente sviluppata che ha già distrutto le più grandi capitali mondiali ed è pronta a schiavizzare gli umani sopravvissuti. Il soldato, chiamato Bo da Nadia per via delle uniche lettere leggibili su quel che resta della sua uniforme, decide di mettersi in viaggio verso un avamposto militare americano nei pressi di Nairobi insieme alla dottoressa, nella speranza di incontrare dei superstiti in grado di combattere e ribellarsi a quello che sembra l’ineluttabile destino della razza umana…

Revolt: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Revolt, ma qual è il cast? Protagonisti sono Lee Pace, Bérénice Marlohe, Jason Flemyng, Sibulele Gcilitshana, Wandile Molebatsi, Sekoati Sk Tsubane, Leroy Gopal e Welile Nzunza. Ecco gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Lee Pace è Bo

Berenice Marlohe è Nadia

Jason Felmyn è Stander

Sibulele Gcilitshana è Kara

Sekoati Sk Tsubane è Juma

Wandile Molebatsi è Roderick

Patrick Bakoba è Kenyan

Welile Nzunza è Cedric

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film Revolt, questa sera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Revolt in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 26 ottobre 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky), alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.