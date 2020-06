Restaurant Swap – Cambio Ristorante, il programma di Gino D’Acampo parte sul Nove

Da questa sera, giovedì 11 giugno 2020, sul Nove parte il programma Restaurant Swap – Cambio Ristorante, un programma condotto da Gino D’Acampo di proprietà di DPlay. Gino D’Acampo è proprietario di oltre 50 ristoranti tra Inghilterra, USA e Australia, nonché autore di 17 libri di cucina. D’Acampo è uno stimato chef napoletano divenuto ben presto anche una stella del web, anche per questo DPlay ha ben pensato di dedicargli un programma tutto suo. Grazie al suo talento, D’Acampo ha conquistato la stima di stelle internazionali come Gordon Ramsay (e chi segue i cooking show lo sa, Ramsay è un osso duro) e da anni ormai è ospite di programmi inglesi di successo. Quella che va in onda questa sera per la prima volta sul Nove è una novità per l’Italia.

Restaurant Swap – Cambio Ristorante: tutto sul programma, come funziona?

In cosa consiste il programma? Gino D’Acampo sarà l’unico giudice dello show, un format televisivo che metterà a confronto due ristoratori che sposano due concezioni diverse di ristoranti. Per tutta la durata del servizio, i due sfidanti dovranno scambiarsi il ristorante e l’intero staff, avranno a disposizione soltanto qualche ora per dare alla brigata e allo chef la propria impronta culinaria. Una bella impresa! E cosa farà Gino D’Acampo in tutto ciò? Sarà al fianco dei due sfidanti in tutte le fasi della gara, supportandoli e dando loro preziosi consigli da mettere in atto. Sarà poi compito di D’Acampo dare un voto da 1 a 10 per decretare il miglior servizio e a consegnare poi, al vincitore, un premio in denaro da investire nella propria attività.

Restaurant Swap – Cambio Ristorante: anticipazioni prima puntata

Con la prima puntata in onda giovedì 11 giugno 2020, alle ore 21:25 sul Nove, vedremo il programma partire dalla città di Napoli, la patria del conduttore. A sfidarsi saranno Salvatore, un uomo vecchio stampo molto legato alla tradizione partenopea, e Sasy, un manager proprietario di un locale chic che propone una cucina all’avanguardia. Chi riuscirà ad adattarsi al locale dell’altro?

