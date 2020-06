Gino D’Acampo, chi è lo chef conosciuto all’estero che arriva sul Nove con Restaurant Swap – Cambio Ristorante: carriera e vita privata

A partire da giovedì 11 giugno 2020 vedremo sul Nove il nuovo programma Restaurant Swap – Cambio Ristorante, condotto da Gino D’Acampo, uno chef napoletano conosciuto più all’estero che in Italia. Classe 1976, D’Acampo è nato a Torre del Greco ed è uno chef e personaggio televisivo che vive e lavora nel Regno Unito, precisamente a Elstree nel Hertfordshire. D’Acampo è sposato con Jessica dal 2001 e hanno tre figli.

A soli 19 anni – correva l’anno 1995 – D’Acampo si trasferisce a Londra per lavorare nel “The Orchard Restaurant” e nel “Cambio Restaurant”. Attualmente è co-proprietario di “Bontà Italia”, un fornitore di materie prime e ingredienti italiani. L’esordio in tv è arrivato come ospite a “Great Food Live” su UKTV Food. Nel 2013, Gino D’Acampo ha poi lanciato una catena di ristoranti con il suo nome seguito da “My pasta bar” e “My restaurant”. Possiede ristoranti un po’ ovunque (ha raggiunto quota 50).

Il suo vero nome è Gennaro Sheffield D’Acampo e la notorietà televisiva è arrivata con lo show This Morning. D’Acampo ha anche scatenato una forte polemica nel 2009, quando cucinò un ratto durante una trasmissione culinaria inglese. Ha condotto tantissimi programmi, ultimo tra tutti che vedremo anche sul Nove Restaurant Swap – Cambio ristorante. Su Instagram è seguito da un milione di follower. Del suo programma sul Nove, lo chef ha raccontato a Vanity Fair: “Devo ringraziare due donne per questo: mia cugina Valeria, che sono 4 o 5 anni che mi dice che faccio tv in tutto il mondo e che era il caso che venissi in Italia, e il boss di Discovery Laura Carafoli, che ha creduto tantissimo in questo progetto dandomi fiducia: se sono tornato a casa e mi vedrete in tv è solo grazie a loro”.

