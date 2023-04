Perché Resta con me stasera – 9 aprile – non va in onda: il motivo

Perché Resta con me stasera – domenica 9 aprile 2023 – non va in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la fiction non verrà trasmessa semplicemente perché domenica scorsa è andata in onda l’ultima puntata, il finale di stagione. Ci sarà una seconda stagione? Non ci sono notizie ufficiali, ma visto il successo di ascolti non è escluso che la Rai decida di procedere con una nuova serie di puntate.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Resta con me su Rai 1? In tutto sono andate in onda otto puntate: la prima domenica 19 febbraio 2023; l’ottava e ultima lunedì 3 aprile 2023. Di seguito la programmazione completa della serie tv:

Prima puntata: domenica 19 febbraio 2023 TRASMESSA

Seconda puntata: domenica 26 febbraio 2023 TRASMESSA

Terza puntata: domenica 5 marzo 2023 TRASMESSA

Quarta puntata: domenica 12 marzo 2023 TRASMESSA

Quinta puntata: domenica 19 marzo 2023 TRASMESSA

Pausa per per la partita della Nazionale – Qualificazioni Euro 2024

Sesta puntata: lunedì 27 marzo 2023 TRASMESSA

Settima puntata: domenica 2 aprile 2023 TRASMESSA

Ottava puntata: lunedì 3 aprile 2023 TRASMESSA

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Resta con me oggi – domenica 9 aprile 2023 – non va in onda, ma dove è possibile vedere o rivedere le puntate in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, andava in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Non solo tv. E’ possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.