A che ora inizia Resta con me: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Resta con me, la nuova serie tv con Francesco Arca in onda su Rai 1 la domenica sera? Ogni puntata della fiction andrà in onda su Rai 1 dalle ore 21,25 alle ore 23,45. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti (pause pubblicitarie incluse). Dove vedere la serie in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda la domenica sera. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Trama

Abbiamo visto a che ora inizia Resta con me, ma qual è la trama della fiction? La vita sorride ad Alessandro Scudieri, brillante Vice Questore in forza alla Mobile di Napoli: una moglie che ama, il primo figlio in arrivo, una carriera in crescendo, una banda insidiosa sulle cui tracce finalmente è riuscito a mettersi. Andrebbe tutto bene, se non fosse che a volte bisognerebbe non spingersi oltre i limiti stabiliti e sfidarli. La sua vita cambia per sempre quando viene coinvolto in una sparatoria insieme alla moglie Paola, Giudice presso il Tribunale dei minori.

Sarà il loro matrimonio a pagare il prezzo più alto e a spezzarsi: Paola, dopo avere scoperto che Alessandro stava seguendo di nascosto una pista e che è stata proprio questa indagine a metterli in pericolo, lo lascia. Catturare la banda, che si muove soprattutto nel sottosuolo, e riconquistare Paola diventano i suoi obiettivi e, per raggiungerli, sceglie una strada che sembra al contrario allontanarlo da entrambi: si trasferisce nell’Unità di Intervento, una squadra speciale che lavora solo dal tramonto all’alba.

Imparando a districarsi nel mondo della notte, con le regole e le vite insolite che nasconde, Alessandro spinge la propria indagine fino a capire che i malviventi stanno per portare a segno un colpo eccezionale. Come impedire che accada l’irreparabile e giocare d’anticipo? Possibile che nelle file della polizia si muova qualcuno che tenta di sabotarne le mosse? Servirà tutta la sua abilità per riuscire a far luce sui tanti misteri e riprendersi, forse, la propria vita, ma anche salvare un bambino che si affeziona molto a lui e che. ha bisogno di una famiglia.