Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 8 dicembre 2024 su Rai 3

Questa sera, domenica 8 dicembre 2024, va in onda in prima serata la prima puntata della nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 8 dicembre 2024 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

La puntata di “Report” di oggi, domenica 8 dicembre, si apre con l’inchiesta “Travolti da un insolito destino nel mese di agosto” di Luca Bertazzoni e Marzia Amico, che indaga sui retroscena e ricostruisce i dettagli della mancata nomina di Maria Rosaria Boccia come consigliera per i grandi eventi dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Si continua con “Il faraone e il rigassificatore” di Luca Chianca e Alessia Marzi, che tornano a occuparsi della vicenda giudiziaria che ha visto coinvolti l’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’ex presidente dell’Autorità portuale di Genova Emilio Signorini, e il terminalista Aldo Spinelli. Dopo lo scandalo giudiziario, l’inchiesta torna sulle recenti elezioni regionali vinte dal presidente Marco Bucci, sostenuto dal centrodestra e dall’ex ministro Claudio Scajola. Il reportage approfondisce i legami tra quest’ultimo e otto consiglieri e tre assessori, evidenziando una serie di intrecci con altre vicende legate alla precedente giunta e riportando il caso della partecipazione di un neo-consigliere regionale al funerale di un boss della ’ndrangheta. La puntata prosegue con “Niente è come sembra” di Danilo Procaccianti, Goffredo De Pascale ed Enrica Riera, riprendendo il caso della Bio-on, una start-up italiana che raccolto oltre un miliardo di euro di finanziamenti promettendo la realizzazione di una plastica biodegradabile a partire da un batterio “mangia-zucchero”. Un caso trasformatosi non solo in un disastro finanziario ma anche in una vicenda giudiziaria, con risvolti che arrivano fino ai servizi segreti. Con il servizio “Che aria tira?” di Marco Maisano, Report affronta poi il problema dell’inquinamento atmosferico nel nostro Paese, dove molte città superano i limiti imposti dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), con gravi conseguenze per la salute degli italiani. Ma la politica, evidenzia il reportage, continua a perseguire nuove deroghe invece di puntare sul risanamento..

Report vi aspetta questa sera, domenica 8 dicembre 2024, in prima serata dalle ore 20,30 su Rai 3.