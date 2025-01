Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 5 gennaio 2025 su Rai 3

Questa sera, domenica 5 gennaio 2025, va in onda in prima serata la prima puntata della nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 5 gennaio 2025 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

La puntata si apre con “Cani bancomat”, l’inchiesta firmata da Giulia Innocenzi racconta ombre di doping, pedigree sospettati di essere falsi, cani ibridati potenzialmente pericolosi. È quello che sembra nascondersi dietro lo scintillio dei cani di razza di Enci, l’ente nazionale della cinofilia italiana, unico ente che può rilasciare i pedigree in Italia. Sotto la lente di ingrandimento di Report anche i rapporti con la politica. Oggi l’alleata politica principale dell’ente è Michela Vittoria Brambilla, impegnata, nella sua attività da parlamentare animalista, a fare adottare i cani dai canili, ma che, nelle vesti di conduttrice della trasmissione Mediaset “Dalla parte degli animali”, promuove i cani di razza. Grazie alla partnership sponsorizzata con Enci: l’ente per la cinofilia dal 2021 a oggi ha sborsato quasi mezzo milione di euro alla trasmissione della Brambilla.

A seguire l’inchiesta “Capolavori clandestini” di Manuele Bonaccorsi, che ipotizza come alcuni capolavori d’arte posseduti da Gianni Agnelli potrebbero aver lasciato il territorio nazionale senza autorizzazione. Dell’ipotesi sono stati informati anche i carabinieri del nucleo di tutela del patrimonio culturale, come ha riferito alle telecamere di Report Luigi La Rocca, direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del ministero della Cultura. Report, dopo un lungo lavoro di indagine, ha consegnato al dirigente l’elenco completo delle oltre seicento opere della collezione Agnelli. In particolare, potrebbero essere finiti all’estero senza autorizzazione tre capolavori: “Mistero e malinconia di una strada” di Giorgio De Chirico, la “Scala degli Addii” del futurista Giacomo Balla e il prezioso “Glaçons, effet blanc” di Claude Monet, oltre a due acquerelli di Klee.

Con “La canonica liberata” di Danilo Procaccianti, si torna a parlare della canonica della chiesa di San Biagio ai Taffettanari, sgomberata dagli abusivi dopo l’inchiesta di Report. Lo scorso luglio un’operazione congiunta di polizia, carabinieri e municipale ha messo fine a un scempio nel centro storico di Napoli: l’occupazione abusiva della cinquecentesca chiesa di San Biagio dei Taffettanari e della sua canonica. L’operazione arriva a due anni dall’inchiesta di Report che aveva acceso i riflettori su quello che, tra tetti trasformati in solarium e piscine improvvisate, era il simbolo di una città ostaggio della criminalità. Per un lungo periodo, l’edificio ecclesiastico è stato infatti occupato dalla famiglia Macor-Cortese, legata alla camorra e protagonista di rapine, estorsioni e usura. Il tutto tra l’inerzia delle istituzioni, Curia compresa.

L’inchiesta “La rana che conquistò il lago” di Rosamaria Aquino, racconta la vicenda di Punta San Vigilio, un sito di interesse artistico, storico e architettonico sul lago di Garda. Un gioiello paesaggistico dove il tempo sembra essersi fermato. Finché una società che sarebbe riconducibile a Giovanni Rana, il re dei tortellini, ha acquistato una porzione di territorio per farne una spiaggia privata, un ristorante stellato, una terrazza sul lago, con previsione di costruire una serie di lussuose suites. Report allarga lo sguardo anche agli altri cantieri di strutture turistiche che hanno modificato questo “luogo dell’anima”, rendendo difficile agli stessi operatori del turismo di vivere vicino al proprio posto di lavoro.

Lab Report propone l’inchiesta “Gli smemorati” di Chiara De Luca che si occupa del Sacrario di Asiago. Uno dei monumenti simbolo della prima guerra mondiale sul quale non è mai stata effettuata nessuna manutenzione straordinaria fino alla sua inevitabile chiusura. Sull’altopiano dei 7 Comuni ci sono anche 5 cimiteri militari inglesi. Come vengono gestiti?

Report vi aspetta questa sera, domenica 5 gennaio 2025, in prima serata dalle ore 20,30 su Rai 3.