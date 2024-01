Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 28 gennaio 2024 su Rai 3

Questa sera, domenica 28 gennaio 2024, va in onda in prima serata una puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,55. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 28 gennaio 2024 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

La puntata di “Report” inizia con un’inchiesta realizzata da Luca Chianca, con la collaborazione di Alessia Marzi, dal titolo “La legge mancia lombarda“, incentrata sul Piano Marshall lombardo, spesso chiamato Piano Lombardia, ma conosciuto come “Piano Fontana”. Si tratta del programma iniziato nel 2020 dopo la pandemia Covid-19. L’obiettivo del programma era finalizzato alla ripresa economica della regione Lombardia dopo la diffusione del virus: 4 miliardi di euro per investimenti sanitari, infrastrutture, viabilità, sviluppo sostenibile e digitalizzazione. Ben 2 miliardi di euro sono stati distribuiti a pioggia sul territorio. Sono tanti i consiglieri regionali, per lo più della maggioranza di governo, ma anche ex assessori che avrebbero utilizzato soldi pubblici per aiutare i propri comuni di residenza, quelli vicino al proprio partito o alla coalizione. Questa sera le telecamere di Report sono arrivate tra le province lombarde di Milano, Brescia, Como e Bergamo.

La seconda inchiesta dal titolo “Profumo d’Oriente” di Emanuele Bellano con la collaborazione di Chiara D’Ambros è dedicata alla Pianura Padana, una delle zone d’Europa con il più alto livello di inquinamento da particolato PM10 e PM 2,5. Il superamento di tali limiti ha visto l’Italia più volte condannata dalla Corte di Giustizia europea a pagare un multa che rischia di essere superiore ai 2 miliardi di euro. Tra le cause dell’inquinamento c’è l’industria zootecnica, cioè l’alta concentrazione di animali da allevamento. La combo liquame e il letame producono ammoniaca nell’aria che combinandosi con altre sostanze genera particolato. In Giappone il Daiso KET Institute ha creato una tecnologia in grado di rendere inerte il letame e il liquame eliminando così non solo il cattivo odore, ma anche in grado di ridurre quasi a zero le emissioni di ammoniaca e di altri gas inquinanti.

L’ultima inchiesta della puntata di stasera di Report, domenica 28 gennaio 2024, è “Il santo fallimento” di Giorgio Mottola, con la collaborazione di Greta Orsi. Dopo le precedenti puntate la Ki Group, gestita per quasi dieci anni da Daniela Santanchè e dal suo ex compagno Canio Mazzaro, ha pagato la liquidazione ai propri dipendenti. L’azienda, un tempo leader nel settore biologico, è infatti gravata da oltre 9 milioni di euro debiti, di cui quasi 3 milioni con lo Stato. Dopo il fallimento dichiarato dal Tribunale, l’azienda ha comunque pagato il meno possibile.

Report vi aspetta questa sera, domenica 28 gennaio 2024, in prima serata dalle ore 20,55 su Rai 3.