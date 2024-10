Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 27 ottobre 2024 su Rai 3

Questa sera, domenica 27 ottobre 2024, va in onda in prima serata la prima puntata della nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 27 ottobre 2024 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

La nuova stagione di “Report” si apre oggi, domenica 27 ottobre, con “Lab Report”, il nuovo spazio di trenta minuti, ideato insieme al compianto Franco Di Mare e curato da Sigfrido Ranucci, dedicato a giovani giornalisti che, ogni settimana, proporranno inchieste su diritti umani, ambiente e altre storie. A seguire cinque inchieste. Si comincia con: “Da Boccia a Boccioni” di Giorgio Mottola, che indaga sulla gestione del museo Maxxi di Roma durante la presidenza dell’attuale ministro della Cultura Alessandro Giuli e del suo ormai ex capo di gabinetto Francesco Spano. Quindi “Liguria nostra” di Luca Chianca, ch torna a occuparsi della vicenda giudiziaria che ha visto coinvolti l’ex presidente della Regione Giovanni Toti, l’ex presidente dell’Autorità portuale Emilio Signorini, e il terminalista Aldo Spinelli in vista delle elezioni previste oggi e domani. Si continua con: “Rimetta a posto la candela” di Manuele Bonaccorsi, che riprende il caso dell’ex sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, legato a un dipinto del caravaggista Rutilio Manetti. La puntata prosegue con: “La strage nascosta” di Rosamaria Aquino, che ricostruisce il naufragio avvenuto al largo di Roccella Jonica dove 76 migranti rischiarono la vita. Report si conclude poi con: “Vasto. Esempio di solidarietà” di Chiara De Luca, che celebra l’impegno della comunità abbruzzese intervenuta in soccorso di sette capodogli spiaggiati nella riserva naturale di Punta Aderci.

Report vi aspetta questa sera, domenica 27 ottobre 2024, in prima serata dalle ore 20,30 su Rai 3.