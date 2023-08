Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 21 agosto 2023 su Rai 3

Questa sera, lunedì 21 agosto 2023, va in onda in prima serata una puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda lunedì 21 agosto 2023 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

In questa puntata verrà riproposta fra le altre l’inchiesta sui pronto soccorso di Torino, dove la situazione è fuori controllo, i pazienti sono ammassati nei corridoi sulle barelle e privi di assistenza sanitaria. In Regione Piemonte dal 2010 a oggi sono stati tagliati duemila posti letto. Oltre a ciò secondo l’Annuario statistico del Ministero della Salute nelle strutture pubbliche di ricovero dal 1997 al 2020 i dipartimenti di emergenza e accettazione sono scesi da 27 a 24, mentre i pronto soccorso da 61 a 26. Report vi aspetta questa sera, lunedì 21 agosto 2023, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.