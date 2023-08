Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 14 agosto 2023 su Rai 3

Questa sera, lunedì 14 agosto 2023, va in onda in prima serata una puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda lunedì 14 agosto 2023 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

A Napoli Maradona è considerato come santo e le mostre su di lui si fanno in Chiesa, ma non sempre in modo lecito. Ad esempio, di fronte alla sede della curia napoletana c’è la sede del museo diocesano, dove durante il periodo delle feste natalizie hanno organizzato il tarantella show. Nella chiesa Stella Maris hanno allestito una mostra con i cimeli di Maradona. E ancora rivedremo il servizio di Report che si è occupato del patrimonio immobiliare di chiese della Diocesi di Napoli, riconosciuto ancora come luogo di culto. La chiesa di San Francesco delle Monache è stata affittata all’associazione culturale. Nel 2013 si tenne la mostra di Alejandro Jodorowsky, le cui opere hanno come sfondo sesso, esoterismo, sciamani e tarocchi. All’epoca il fatto suscitò un certo clamore. Report vi aspetta questa sera, lunedì 14 agosto 2023, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.