Renfield: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti grandi attori come Nicolas Cage, Nicholas Hoult, Jenna Kanell, Awkwafina, Shohreh Aghdashloo, Brandon Scott Jones, Ben Schwartz, Caroline Williams, William Ragsdale, Adrian Martinez, Camille Chen, Joshua Mikel, Derek Russo, Dave Davis. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Dove vedere Renfield in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 15 gennaio 2024 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.