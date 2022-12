Renegades – Commando d’assalto: trama, cast e streaming su Italia 1

Questa sera, lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 21,20 va in onda su Italia 1 Renegades – Commando d’assalto. Il film del 2017, diretto Steven Quale, è di genere azione thriller e racconta di un’avvincente missione di una squadra di Navy Seals per recuperare un tesoro nascosto. La pellicola è ispirata al film di guerra del 1970, I guerrieri con Clint Eastwood, Telly Savalas e Donald Sutherland. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio

Trama

Nel 1995, durante la guerra in Bosnia, una squadra di Navy Seals guidata da Matt Barsen viene inviata in una missione di pace a Sarajevo per alcuni compiti speciali, tra i quali individuare e catturare i generali nemici responsabili di crimini di guerra. Un giorno uno di loro viene a sapere da una cameriera del posto di un tesoro di lingotti nascosto da molti anni sul fondo di un lago locale, rinchiuso nella banca di una cittadina ormai sommersa. I partigiani del dittatore Tito infatti avevano inondato il paese per impedire che i nazisti riuscissero a impadronirsi dell’oro proveniente dalla Francia. Il gruppo di Barsen decide così di contravvenire agli ordini partendo per una spedizione non autorizzata alla volta del recupero del bottino, con l’intenzione di consegnarlo agli abitanti colpiti dalla guerra. Ma le azioni sconsiderate ed eclatanti dei soldati porteranno non poco scompiglio tra le altre forze dell’ordine americane presenti sul luogo e finiranno per attirare troppo l’attenzione. Con la Marina alle calcagna e l’obiettivo di raggiungere il cuore del territorio nemico, dove si trova il tesoro, hanno a disposizione una sola notte e nessun errore per portare a termine l’operazione.

Renegades – Commando d’assalto: il cast

Abbiamo visto la trama di Renegades – Commando d’assalto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sullivan Stapleton, nel ruolo di Matt Barnes

JK Simmons, nel ruolo del contrammiraglio J. Levin

Charlie Bewley, nel ruolo di Stanton Baker

Clemens Schick, nel ruolo di Petrović

Diarmaid Murtagh, nei panni di Kurt Duffy

Alain Blažević, nel ruolo di Boris

Sylvia Hoeks, nel ruolo di Lara Simić

Joshua Henry, nel ruolo di Ben Moran

Dimitri Leonidas, nel ruolo di Jack Porter

Ewen Bremner, nel ruolo di Jim Rainey

Peter Davor, nel ruolo del generale Milić

Streaming e tv

Dove vedere Renegades – Commando d’assalto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, lunedì 12 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming oppure on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity e in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video.