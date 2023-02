Red: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 19 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Red, film del 2010 diretto da Robert Schwentke, basato sull’omonimo fumetto scritto da Warren Ellis e disegnato da Cully Hamner, pubblicato da DC Comics. Del cast fanno parte Bruce Willis, Mary-Louise Parker, Karl Urban, Helen Mirren, John Malkovich e Morgan Freeman. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Frank Moses è un ex agente della CIA ora in pensione che vive una vita tranquilla e solitaria a Cleveland. La sua routine viene interrotta solamente dal rapporto telefonico con una donna, Sarah, impiegata presso l’ufficio pensioni e contattata pretestuosamente da Frank ogni giorno. L’interesse tra i due è reciproco e da queste telefonate nasce un’affettuosa amicizia. Una notte, un commando di assassini dotati di equipaggiamento avanzato si presenta alla sua porta con l’intento di ucciderlo. Sopravvissuto all’imboscata e resosi conto di essere stato sorvegliato e che probabilmente anche la donna che ama è in pericolo, Moses raggiunge la donna e la porta con sé contro la sua volontà, legata e imbavagliata. Nel frattempo, William Cooper, agente della CIA, viene incaricato dal suo capo, Cynthia Wilkes, di uccidere Frank stesso.

Sarah, che rimane sedotta dalla vita avventurosa che si prospetta accanto a Frank, si unisce a lui nel piano di ricomporre la sua vecchia squadra, in un ultimo disperato tentativo di sopravvivenza; Frank, infatti, per scoprire chi lo tiene sotto tiro, va a New Orleans a far visita al suo mentore della CIA, Joe Matheson, il quale gli comunica che la stessa squadra di assassini aveva ucciso in precedenza una giornalista del New York Times. Dopo che Frank sventa un tentativo di rapimento ai danni di Sarah da parte di un agente travestito da poliziotto, Cooper li insegue, ma Frank, grazie ad uno stratagemma, inganna la polizia che arresta invece Cooper stesso. Frank e Sarah si dirigono quindi a New York, dove, indagando, trovano una lista di nomi nascosta dalla giornalista del NYT. Recatisi poi in Florida, i due cercano Marvin Boggs, altro vecchio amico di Frank e teorista paranoico, il quale dice loro che quelli inclusi nella lista nera, tra cui Frank e lo stesso Marvin, sono connessi a una missione segreta in Guatemala del 1981. L’ultimo componente della lista ancora in vita è un tale Gabriel Singer, secondo cui la missione era estradare un individuo da un villaggio guatemalteco. La CIA rintraccia il gruppo, e Singer viene ucciso senza poter rivelare altro.

Abbiamo visto la trama di Red, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bruce Willis: Frank Moses

Mary-Louise Parker: Sarah Ross

John Malkovich: Marvin Boggs

Morgan Freeman: Joe Matheson

Helen Mirren: Victoria Winslow

Karl Urban: William Cooper

Brian Cox: Ivan Simanov

Julian McMahon: vice presidente Stanton

Richard Dreyfuss: Alexander Dunning

Rebecca Pidgeon: Cynthia Wilkes

Ernest Borgnine: Henry

James Remar: Gabriel Singer

Emily Kuroda: Mrs. Chan

Jaqueline Fleming: Marna

Streaming e tv

Dove vedere Red in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 19 febbraio 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.