Chi sono Raul e Martina, la coppia di Temptation Island 2024

Raul Dumitras e Martina De Ioannon sono una coppia in gara a Temptation Island 2024. Ma chi sono i fidanzati che compiono il loro viaggio nei sentimenti in questa undicesima edizione del docu-reality di Canale 5? “Sono Martina ho 26 anni e vengo da Roma. Sono fidanzata con Raul da 10 mesi. Scrivo io a Temptation Island perché per me lui è geloso e possessivo, tant’è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiede di andare a convivere ma io tentenno e non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può limitare la mia libertà”, ha detto la fidanzata.

“Non è così grave, sono semplicemente tanto innamorato”, ha riposto Raul. Sappiamo che lui ha diversi tatuaggi sul corpo e che cura il proprio aspetto fisico attraverso la palestra. Ama i viaggi, la vita notturna ed il mare. Martina è romana, ha 26 anni e lavora preso una nota osteria romana. Ama il mare, la neve, uscire con gli amici, la vita notturna. Nello specifico Martina lavora presso il Ristorante Da Dante. Il locale della Capitale è conosciuto da diversi personaggi noti, dello spettacolo e non, come Mahmoood, Francesco Totti e tanti altri, che compaiono sull’account social del ristorante.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi sono Raul e Martina, ma dove vedere Temptation Island 2024 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.