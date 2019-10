Rakuten Tv, la piattaforma che permette di guardare film in streaming gratuitamente

In un’era dominata da Netflix, Disney e Amazon Prime Video, si fa strada Rakuten Tv, una piattaforma streaming poco diffusa nel nostro paese ma che permette agli utenti di visionare gratuitamente alcuni contenuti cinematografici.

Al pari dei suoi competitor, Rakuten Tv permette di guardare film e serie tv in streaming su diversi dispositivi (dalla tv allo smartphone) pagando il ticket di visione.

Ma, e c’è un grande ma, la novità che porta con sé questa piattaforma riguarda la visione gratuita di alcuni prodotti selezionati nella categoria “Free”.

Per poter usare Rakuten Tv, è necessario avere dispositivi compatibili con il servizio: PC Windows e Mac, Smart Tv LG, Samsung, Hisense, Panasonic e Philips, dispositivi iOS (iPhone, iPad, iPod) e Android, Chromecast e Xbox.

Rakuten Tv, cos’è e come funziona: il servizio a pagamento

Una delle caratteristiche di Rakuten Tv è la qualità del prodotto: i film offerti sulla piattaforma sono in alta risoluzione, distribuiti da Warner Bros, Disney, Sony e 21th Century Fox.

Rakuten non prevede un abbonamento mensile (a differenza di Amazon e Netflix): se volete vedere un film o una serie tv, potete scegliere se acquistare o noleggiare il prodotto di vostro interesse, pagando man mano quello che volete vedere (seguendo il meccanismo di Chili TV).

Per quanto riguarda il noleggio, sulla piattaforma di Rakuten sono disponibili film a partire da 0,99 euro fino a un massimo di 4,99 euro. I film noleggiati saranno disponibili entro un limite tempo di 48 ore, dopodiché scompariranno dall’area personale.

Chi invece vuole acquistare una pellicola, dovrà partire da un importo più alto (tra gli 11,99 e i 13,99): acquistando i film, sarà possibile vederli quando (e quante volte) volete andando nella propria area personale.

Un’alternativa comoda per chi mangia film a colazione è quella di iscriversi al servizio Rakuten Cinema Club. In cosa consiste? Esistono tre piani tariffari per risparmiare sul noleggio, fino al 70%: potete scegliere tra il piano base (che prevede due noleggi in HD a 4,99 euro al mese), il piano standard (che prevede 5 noleggi in HD a 9,99 al mese) e il piano premium (10 noleggi HD a 14,99 euro al mese).

Rakuten Tv, come averlo gratis: il servizio AVOD

Rakuten Tv parte come un servizio a pagamento ma da ottobre 2019 è arrivato un nuovo servizio, il Rakuten Tv AVOD che consente di guardare film e serie tv a costo zero. L’unica condizione è subirsi gli annunci pubblicitari durante la visione.

Arrivata anche in Italia, l’offerta AVOD (Advertising Video on Demand) punta a offrire dieci canali tematici dove saranno presenti un mix di contenuti (dai programmi già andati in onda in tv a prodotti originali Rakuten).

I contenuti video di AVOD saranno comunque disponibili in Full HD e la pubblicità verrà trasmessa per 14 minuti a fronte di un’ora di visione.

La strategia di Rakuten TV punta dapprima alle smart TV, ma arriverà presto anche su mobile e desktop. I contenuti gratuiti supportati dalla pubblicità saranno disponibili nella sezione “free”, che trovate nel menù in alto a sinistra.

Chi non ha una smart tv del 2019, non può provare il servizio AVOD.

Ma cosa si potrà guardare gratuitamente su Rakuten TV? I titoli variano a seconda del periodo dell’anno, un po’ come Netflix che aggiorna il catalogo in continuazione.