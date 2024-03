L’incontro c’è stato. Amadeus ha incontrato i vertici Rai per discutere del rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno. La tv pubblica, visti i successi registrati in questi anni, vuole blindare il conduttore con un contratto “faraonico” che preveda anche la guida dei prossimi due Festival di Sanremo, fino al 2026. Insomma, secondo un retroscena di TvBlog, sarebbero già partite le manovre per provare a convincere Amadeus a rimanere alla guida del Festival, confermando ovviamente anche altri programmi di successo come Affari tuoi e I soliti ignoti.

Ama è intervenuto questa mattina dal suo amico Fiorello, che lo ha stuzzicato sui rumors di queste ore. Il conduttore di Affari Tuoi ha ammesso l’incontro, necessario per definire il suo futuro lavorativo, ma ha fatto capire come i dirigenti della Rai abbiano preso atto del suo no al Festival: “Sì, sì, c’è stato l’incontro. Ma Sanremo non lo faccio. Mi hanno detto ‘Siamo consapevoli che non sei intenzionato a farlo’”, ha detto a Viva Rai 2. Insomma, la risposta di Amadeus non cambia.

“In realtà mi hanno chiesto di fare, semmai, una prima serata in autunno, io e te, Gli Amarello. Ti avrei detto tutto in vacanza in Sardegna!”, ha raccontato ancora il conduttore. L’ipotesi, ancora tutta da costruire, è dunque quella di un grande varietà con Amadeus e Fiorello insieme, con tanti ospiti. Per Sanremo 2025, invece, la Rai dovrà continuare a cercare. Le ipotesi in ballo sono tante: si passa da Alessandro Cattelan insieme ad altri volti noti come Mara Venier e Alessia Marcuzzi, fino a Gigi D’Alessio o Paolo Bonolis.