Radiofreccia: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 28 luglio 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda Radiofreccia, film del 1998 diretto da Luciano Ligabue, all’esordio nella regia, e prodotto da Domenico Procacci. L’opera, ispirata ad alcuni racconti presenti nel primo libro pubblicato da Ligabue, la raccolta Fuori e dentro il borgo, ottenne un successo inaspettato: ben tre David di Donatello, due Nastri d’argento e quattro Ciak d’oro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

È la sera del 20 giugno 1993: Bruno Iori, il deejay di Radiofreccia, all’alba del diciottesimo anniversario della fondazione della stessa, decide di chiuderla per una ragione che farà capire rievocando, prima di chiudere, gli anni passati, partendo proprio dagli episodi che portarono alla creazione di quella che un tempo era Radio Raptus. Il lungo flashback parte dal 1975, in una piccola città del reggiano (mai esplicitamente nominata, anche se alcuni elementi visivi la identificano con Correggio, il comune natio di Ligabue).

Il periodo è caratterizzato dalla fondazione di molte radio libere e così anche Bruno, ragazzo affascinato dalla musica, fonda la propria radio, chiamata Raptus. Aiutato dai suoi amici Iena, Tito, Boris, e soprattutto Ivan Benassi detto Freccia, Bruno vedrà crescere sempre di più la sua radio, che però perderà la connotazione di libertà per diventare sempre più una realtà commerciale.

A causa della delusione dopo la fondazione di radio Raptus, la vita degli amici di Bruno, pur tra scherzi, scampagnate, serate al bar di Adolfo, non sarà affatto semplice. Tito, senza più la felicità portata da radio Raptus, tenterà di uccidere il padre avendo scoperto che, già molto prima della fondazione della radio abusava della sorella minore. Iena sposerà una donna piuttosto libertina che, per questo lo tradirà con Boris (che viene per questo emarginato dal resto del gruppo) il giorno stesso delle nozze, durante il ricevimento.

Radiofreccia: il cast

Abbiamo visto la trama di Radiofreccia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Stefano Accorsi: Ivan Benassi detto “Freccia”

Luciano Federico: Bruno Iori

Cosima Coccheri: Ragazza eroinomane

Paolo Cremonini: Omero

Fulvio Farneti: Virus

Ottorino Ferrari: Pluto

Serena Grandi: Madre di Freccia

Francesco Guccini: Adolfo

Manuel Maggioli: Bonanza

Alessio Modica: Iena

Antonella Tambakiotis: Nadia

Cristina Moglia: Cristina

Patrizia Piccinini: Marzia

Enrico Salimbeni: Tito

Paolo Maria Scalondro: Carlo

Davide Tavernelli: Kingo

Roberto Zibetti: Boris

Luciano Ligabue: Deejay

Streaming e tv

Dove vedere Radiofreccia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 28 luglio 2023 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.