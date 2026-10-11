Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della puntata dell’11 ottobre

Questa sera, domenica 11 ottobre 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Gulizar è addolorata per la morte di Sevde e Kursat cerca di consolarla, ma l’arrivo di Ferman in casa riaccende le tensioni quando dichiara di voler sposare Efsane scatenando l’ira e lo sdegno di Ezra. Efsane rivela che è stata Afet a spingere Canfeza dalla terrazza, una verità che Kursat ignorava e che crea una frattura con Gulizar, presente al momento dei fatti. Nel frattempo Canfeza e Mahir vivono una profonda crisi matrimoniale a causa delle continue intromissioni familiari. Canfeza, dopo due giorni senza sue notizie, tenta un riavvicinamento e riesce a farlo tornare a casa. Mahir scopre che Rasit aveva una figlia di nome Gokce. Intanto Handan consegna a Ezra un anello di famiglia ricevuto anni prima da Kursat. Ozan organizza un evento per la sua azienda e chiede a Kursat di partecipare senza Gulizar, per evitare nuovi scontri con sua madre.

Sureyya continua a essere in apprensione per Mahir e Canfeza e decide di parlare con Kursat, chiedendogli di allontanarsi da sua figlia per salvaguardare una relazione ormai al capolinea. Mahir rimprovera Canfeza per aver confidato alla madre i loro problemi e ogni tentativo di riavvicinamento tra i due sembra inutile. Ferman entra di notte nella casa dei Kilimci e, sorpreso da Kursat nella stanza di Ezra, viene colpito alla testa con una bastonata. Capisce inoltre, che l’unico modo per portare Efsane via da quella casa e sposarla è convincere Afet ad accettare la loro relazione. Fatma promette di aiutarlo e finisce per ricattare Afet. Ozan invita Canfeza alla sfilata evento per il lancio del suo marchio, mentre Handan promette a Sare che sarà lei a indossare il capo speciale della collezione, anche se Ozan ha altri piani. Salih e Mahir si chiariscono: Salih si sfoga sulle assurde richieste di Handan per il matrimonio e Mahir gli offre il suo aiuto.

Alla luce delle parole di Sureyya, Kursat telefona a Ozan per chiedergli di tenere le distanze con Canfeza, per far sì che lei e Mahir possano ritrovare un po’ di serenità coniugale. Ozan, però, ha già pianificato di far indossare a Canfeza l’abito più importante della sua sfilata prevista per la sera stessa. Arrivato a casa di Canfeza, Ozan tenta di convincerla a partecipare la sfilata, la ragazza gli risponde che non sarebbe andata, ma Ozan la convince, dicendole che Mahir vuole solo controllarla. Intanto, Mahir si reca all’ospedale psichiatrico a far visita alla figlia di Rasit, Gocke, la ragazza però non parla e sembra completamente disconnessa dalla realtà. Mahir, in ogni caso, la riconosce nelle foto che ha visto nella camera oscura di Ozan e non appena, Mahir glielo nomina, Gocke ha una crisi che richiede l’intervento degli infermieri. Nel frattempo, Ferman, Sureyya e Afet si recano a casa dei Kilimci per portare via Efsane; Ezra, però, non è d’accordo.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.