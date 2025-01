Quinta Dimensione – Il futuro è già qui: Barbara Gallavotti su Rai 3, anticipazioni e ospiti del 4 gennaio 2025

Questa sera, sabato 4 gennaio 2025, su Rai 3 dalle 21,45 va in onda una nuova puntata di Quinta Dimensione – Il futuro è già qui, la trasmissione condotta da Barbara Gallavotti che torna dopo il successo dello scorso anno. Un programma di approfondimento e divulgazione scientifica per raccontare, con un linguaggio accessibile e immediato, ciò che avviene alle frontiere della scienza. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni

Mentre la durata della vita si allunga, l’aspettativa di vita in salute resta ferma intorno ai sessant’anni, poi cominciano gli “acciacchi”. La grande sfida della medicina è proprio quella di prolungare la vita in salute. Un tema approfondito nel nuovo appuntamento di “Quinta dimensione – Il futuro è già qui”.

Si tratta di un obiettivo che si cerca di raggiungere facendo ricorso a tecnologie davvero rivoluzionarie come quelle che consentono di intervenire sul patrimonio genetico delle persone, ma soprattutto grazie a una conoscenza sempre migliore di come funziona il orpo umano. Partendo dall’Ospedale di Santa Maria della Scala a Siena, che vanta mille anni di cure degli infermi, e ora diventato un complesso museale, si guarderà verso un futuro ricco di innovazione analizzando come, biologicamente, il corpo va incontro a “svolte” che rappresentano dei veri e propri passaggi nel come “ci si sente”, cercando di capire cosa ci si può aspettare da nuovi farmaci, per esempio quelli nati contro il diabete e che hanno dimostrato una grande efficacia anche contro l’obesità, e fino a che punto possono promettere effetti positivi per l’organismo.

Dalle preoccupazioni dell’organizzazione sanitaria legate alla crescente obesità e alla cattiva alimentazione, si passerà all’allarmante aumento delle diagnosi di tumori nei giovani adulti, fino ad arrivare alla frontiera più ambiziosa dell’editing genetico, un’idea innovativa in grado di rivoluzionare il trattamento contro il cancro. Obiettivo, inoltre, sulle recentissime terapie per l’Alzheimer andando a scoprire come alcune grandi scoperte, come quella che è valsa il Nobel a Rita Levi Montalcini, con il progredire delle scienze e delle ricerche siano sul punto di dare i loro frutti più numerosi.

Senza trascurare il ruolo sempre più importante dell’intelligenza artificiale: con la testimonianza del campione paralimpico Alessandro Ossala, si parla di “protesi intelligenti”, nuove tecnologie protesiche in grado di mimare il comportamento di un arto naturale. E ancora spazio al rapporto degli esseri umani con il tempo che passa e gli effetti della felicità sulla salute fisica.

Si riflette, infine, con Telmo Pievani, filosofo della scienza, sulle aspettative verso la medicina, sull’importanza delle corrette abitudini e su come trovare il delicato equilibrio fra attesa e realismo. Ancora una volta, “Quinta dimensione” racconterà di ciò che avviene alle frontiere della scienza e di ciò che rende unici gli uomini tra tutti gli esseri viventi.

Streaming e tv

Dove vedere Quinta Dimensione – Il futuro è già qui in diretta tv e in streaming? Il programma condotto da Barbara Gallavotti va in onda questa sera, sabato 4 gennaio 2025, su Rai 3 dalle 21.45. Rai 3 è visibile al tasto 3 del digitale terrestre. Se non siete a casa, potete recuperarlo in streaming o in qualsiasi momento tramite la funzione on-demand attraverso la piattaforma gratuita RaiPlay.