Qui la zampa 2 – Un amico per sempre: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 2 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Qui la zampa 2 – Un amico per sempre (A Dog’s Journey), film del 2019 diretto da Gail Mancuso. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Bailey si è riunito con il suo proprietario di lunga data Ethan dopo essersi reincarnato in un nuovo cane. Adesso che è un incrocio tra un pastore australiano e un San Bernardo, Bailey vive felicemente con Ethan, la moglie Hannah, Gloria, che è la vedova di Henry, figlio di Hannah e la figlia di quest’ultima, CJ, nella loro fattoria nel Michigan. Gloria è una madre disattenta, odia i cani, ha un rapporto teso con i suoceri e l’ambizione di diventare una cantante. La natura sospettosa di Gloria la porta a trasferirsi con CJ. Poco dopo, Ethan scopre un tumore allo stomaco di Bailey. Prima che l’animale venga soppresso, Ethan lo tiene amorevolmente e gli chiede di prendersi cura di CJ una volta che si sarà reincarnato di nuovo. Bailey viene quindi mostrato mentre corre attraverso un campo erboso verso CJ.

Qui la zampa 2 – Un amico per sempre: il cast

Abbiamo visto la trama di Qui la zampa 2 – Un amico per sempre, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Henry Lau: Trent

Kathryn Prescott: CJ

Josh Gad: Bailey (voce originale)

Dennis Quaid: Ethan Montgomery

Marg Helgenberger: Hannah Montgomery

Betty Gilpin: Gloria Mitchell

Abby Ryder Fortson: CJ giovane

Ian Chen: Trent giovane

Johnny Galecki: Henry

Jake Manley: Shane

Conrad Coates: Big Joe

Streaming e tv

Dove vedere Qui la zampa 2 – Un amico per sempre in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 2 gennaio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.