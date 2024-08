Quello che tu non vedi: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 22 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Quello che tu non vedi, film del 2020 diretto da Thor Freudenthal e tratto dall’omonimo romanzo di Julia Walton. Il film è interpretato da Charlie Plummer, Andy García, Taylor Russell, AnnaSophia Robb, Beth Grant, Molly Parker e Walton Goggins. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ad Adam, un adolescente come tanti, viene diagnosticata una malattia mentale mentre è all’ultimo anno di liceo. Deciderà di tenere segreta la sua malattia mentre nel frattempo si innamora di una sua compagna di classe che non lo farà sentire diverso dagli altri.

Quello che tu non vedi: il cast

Abbiamo visto la trama di Quello che tu non vedi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Charlie Plummer: Adam

Andy Garcia: Padre Patrick

Taylor Russell: Maya

AnnaSophia Robb: Rebecca

Beth Grant: Sorella Catherine

Devon Bostick: Joaquin

Lobo Sebastian: Guardia del corpo

Molly Parker: Beth

Walton Goggins: Paul

Aaron Dominguez: Todd

Reinaldo Faberlle: Manuel

Jeris Donovan: Donna

Iain Tucker: Ahole Teenager

Sean Michael Weber: Paramedico

Drew Scheid: Ted

Anthony J. Police: Guardia di sicurezza

Ellie Dusek: Saccharine Girl

Blaque Fowler: Senzatetto

Cruz Abelita: Danny

Evan Whitten: Ricky

Shea Brianne Wixson: Ragazza introversa

Pam Smith: Infermiera

Justin M. Smith: Senzatetto 2

Streaming e tv

Dove vedere Quello che tu non vedi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 22 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.