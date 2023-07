Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 7 luglio 2023

Questa sera, venerdì 7 luglio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La trasmissione si apre con il caso di Giulia Tramontano, uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello. Gli inquirente indagano per capire se ci sia stata le premeditazione del delitto, ed in particolare cercano le tracce d altre persone sul luogo dell’omicidio, per capire se Impagnatiello sia stato aiutato da qualcuno.

Ci sarà poi il focus anche sui nuovi rilievi relativi alla vicenda di Kata, la piccola di 5 anni scomparsa a Firenze, il 10 giugno 2023. Gli inquirenti stanno procedendo al prelievo del DNA tra gli inquilini dell’ex hotel Astor, per capire se tra gli occupanti ci possa essere un complice che si sia accordato con i rapitori.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 7 luglio 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.