Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 28 aprile 2023

Questa sera, venerdì 28 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda della strage di Erba, un efferato caso di omicidio plurimo, avvenuta l’11 dicembre 2006. Per l’uccisione di Raffaella Castagna, di suo figlio Youssef Marzouk, della madre Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini, sono stati condannati all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi. La Procura di Milano punta alla revisione del processo e, dal carcere, i due coniugi si dicono innocenti. Il settimanale ricostruirà le confessioni di Rosa e Olindo e le loro ritrattazioni, e analizzerà la pista alternativa suggerita dalla difesa. Tutti i dubbi, gli indizi e le testimonianze di questo caso controverso che ha ancora molti elementi che non tornano.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 28 aprile 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.