Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 21 ottobre 2022

Questa sera, venerdì 21 ottobre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con la misteriosa morte di Silvia Cipriani, originaria di Rieti e trovata senza vita il 28 settembre, dopo che non se ne avevano notizie da due mesi. Come è possibile che l’ex postina di 77 anni sia finita in un burrone, a Scrocco di Montenero (Rieti)? Intanto, una nuova testimonianza fa emergere nuovi indizi. Al centro della puntata, anche il caso di Vinitha Nicolò, la 39enne bengalese, il cui corpo è stato ritrovato senza vita lo scorso 29 settembre, nella gola del torrente Pongaiola, in Val di Non, Trentino. L’allarme era stato lanciato dai genitori e intanto la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti. Tra le ipotesi al vaglio c’è la caduta accidentale dal sentiero che stava percorrendo: il luogo è molto impervio e sarebbe potuta scivolare. Ma chi indaga si chiede anche cosa sia successo la sera prima della sua morte.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 21 ottobre 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.