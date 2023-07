Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 21 luglio 2023

Questa sera, venerdì 21 luglio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Benno Neumair, il 31enne di Bolzano sotto accusa per aver ucciso i genitori, Laura Perselli e Peter Neumair, il 4 gennaio 2021. Il ragazzo, che ha già confessato il duplice delitto, condannato all’ergastolo dalla Corte d’assise di Bolzano, in autunno verrà processato in appello.

Al centro della puntata, anche il caso di Alessia Pifferi, la donna di Milano che un anno fa ha lasciato morire di stenti la figlioletta Diana di un anno e mezzo, dopo averla abbandonata in casa per sei giorni, per stare con il fidanzato. La 37enne, che si trova nel carcere di San Vittore a Milano, sempre il prossimo autunno dovrà affrontare l’interrogatorio in aula. Testimonianze e documenti inediti per ripercorrere le inchieste che hanno portato al loro arresto.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 21 luglio 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.