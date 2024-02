Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 16 febbraio 2024

Questa sera, venerdì 16 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con la strage di Altavilla Milicia, in Puglia, dove Giovanni Barreca ha ucciso la moglie, Antonella Salamone e due dei suoi tre figli, Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni. Ma cosa ha spinto l’uomo a compiere questa mattanza e chi sono i due complici Massimo Carandente e Sabrina Fina che sembra lo abbiano aiutato. Sono tantissimi i gialli di questa terribile vicenda, e intanto la figlia superstite dichiara che i tre volevano sconfiggere il demonio.

Al centro della puntata anche la vicenda di Sarah Scazzi, la ragazzina di Avetrana assassinata il 26 agosto 2010. Lo zio Michele Misseri, tornato libero dopo la condanna definitiva a 8 anni di reclusione per soppressione di cadavere (beneficiando di una riduzione detentiva di 696 giorni) è tornato nella villetta di via Deledda e continua a proclamarsi colpevole. Confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 16 febbraio 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.