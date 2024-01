Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 gennaio 2024

Questa sera, venerdì 12 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla revisione del processo per la strage di Erba, dopo il via libera all’udienza per la discussione sull’istanza di revisione della sentenza con cui sono stati condannati all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi. L’udienza si terrà il 1° marzo a Brescia sarà “dibattimentale” e “si discuterà dell’impugnazione proposta” dalla procura generale di Milano e degli imputati. Ma davvero esiste un’altra verità per quella tragica notte dell’11 dicembre 2006? E’ un delitto che ha colpito moltissimo tutti soprattutto per le modalità efferate con cui è stato compiuto. Confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 12 gennaio 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.